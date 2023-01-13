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Коммерсантъ FM
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Итальянский журнал узнал о планах Рима передать Киеву систему ПВО SAMP/T

Италия отправит Украине систему противовоздушной обороны среднего радиуса действия SAMP/T, сообщил военный итальянский журнал Rivista Italiana Difesa (RID). Утверждается, что решение несколько дней назад одобрила премьер Джорджа Мелони после звонка президента США Джо Байдена.

Отправка SAMP/T обсуждается уже несколько месяцев. Решение не принималось в том числе из-за того, что у Рима есть всего пять батарей системы и одна из них развернута в Кувейте. По данным RID, одобрение прошло после «сильного давления со стороны Вашингтона — поговаривают даже о телефонном звонке Байдена Мелони». Подробности передачи ПВО засекречены. Вероятно, батарея будет передана по частям и будет состоять из итальянских и французских компонентов.

На прошлой неделе итальянские СМИ сообщали, что Белый дом просит Италию ускорить согласование поставок вооружения, в том числе SAMP/T, на Украину. Этот вопрос обсуждался советником премьер-министра Италии Франческо Тало и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ранее сегодня, 11 января, Сенат Италии одобрил правительственный декрет об отправке Украине оружия в 2023 году. В поддержку этой инициативы выступили 125 сенаторов, против — 28, еще 2 воздержались.

Как страны Запада помогают Украине — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев

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