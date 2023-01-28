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Коммерсантъ FM
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Премьер Саксонии призвал главу МИД ФРГ обдумывать свои слова после заявления о войне с РФ

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европа «ведет войну против России». Он призвал не делать двусмысленных высказываний.

«Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний»,— сказал господин Кречмер Schsische Zeitung (цитата по Der Spiegel).

Господин Кречмер представляет Христианско-демократический союз, который находится в оппозиции. Заявление госпожи Бербок ранее также раскритиковал лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

Глава МИД Германии сделала заявление 24 января в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Она призывала страны сообща делать больше для обороны Украины, «а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга». МИД Германии после этого заявил, что оказание Украине помощи не делает ФРГ стороной конфликта.

О поддержке Украины со стороны Германии — в материале «Ъ» «Танк точно».

Леонид Уварчев

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