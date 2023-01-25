Захарова ответила на реплику Бербок о «войне против России» словами «не говорите, что не слышали»

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России», а не против друг друга. Госпожа Захарова интерпретировала слова немецкого министра так, что страны Запада давно спланировали военные действия в отношении России.

«Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что ''вы не слышали''»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

24 января в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге депутат Норвегии Ингрид Шу попросила Анналену Бербок объяснить, когда Германия примет решение о поставках Украине танков Leopard 2. В ответ глава МИД ФРГ заявила, что взаимные обвинения европейских стран и сравнение объемов военной помощи не помогут Украине.

«Да, мы должны больше делать для обороны Украины. Да, мы должны делать больше и в вопросе танков. Но главная и решающая деталь состоит в том, чтобы делать это сообща, а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга»,— сказала Анналена Бербок. Она подчеркнула, что споры в принятии решений по поставкам вооружения Украине разделяют Европу.

Последние несколько недель страны Запада согласовывали поставки Украине тяжелых танков немецкого производства Leopard. Изначально Германия откладывала решение о поставках, объясняя свою позицию в том числе историческим прошлым страны. В результате переговоров cегодня, 25 января, правительство ФРГ объявило об отправке Украине 14 единиц Leopard 2. О готовности осуществить эти поставки сообщали в том числе Польша, Финляндия, Нидерланды, Дания.

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Лусине Баласян