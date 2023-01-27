МИД ФРГ: оказание помощи Украине не делает Германию стороной конфликта

В МИД Германии заявили, что военный конфликт на Украине «является войной против европейского миропорядка и международного права». В ведомстве утверждают, что оказание Берлином поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта.

«Международное право однозначно: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН,... не делает Германию стороной конфликта»,— считают во внешнеполитическом ведомстве (цитата по ТАСС).

Таким образом в МИД ФРГ прокомментировали высказывание главы ведомства Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России», а не против друг друга. Представитель МИД РФ Мария Захарова интерпретировала слова министра так, что страны Запада давно спланировали военные действия в отношении России. На этой неделе Германия разрешила другим странам отправлять Украине находящиеся у них немецкие танки Leopard.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер