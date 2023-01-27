Председатель АдГ призвал Шольца уволить главу МИДа Бербок за фразу о войне против России

Лидер ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен уволить министра иностранных дел Анналену Бербок за ее высказывание о войне Европы против России. Он также призвал господина Шольца предоставить разъяснения российскому правительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тино Хрупалла

Фото: Michele Tantussi / Reuters Тино Хрупалла

Фото: Michele Tantussi / Reuters

«Своим непрофессиональным и развязным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии. Я призываю канцлера использовать свои полномочия и быстро и недвусмысленно сообщить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Он должен уволить министра иностранных дел Бербок»,— приводится заявление господина Хрупаллы на сайте АдГ.

24 января в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы Анналена Бербок, отвечая на вопрос о поставках танков Leopard 2 ВСУ, заявила, что странам ЕС не следует обвинять друг друга в вопросах военной помощи Украине. «Потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга»,— отметила министр.

Позднее в МИД Германии пояснили, что слова госпожи Бербок не следует воспринимать буквально. Во внешнеполитическом ведомстве боевые действия на Украине охарактеризовали как войну против европейского миропорядка и международного права, которой Европа должна противостоять.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников