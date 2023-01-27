Bloomberg: Эстония, Литва и Польша настаивают на снижении предельной цены на нефть из РФ

Страны Евросоюза столкнулись с трудностями при пересмотре потолка цен на российскую сырую нефть, введенного с 5 декабря. Как пишет Bloomberg, США намерены оставить цену на прежнем уровне — $60 за баррель. Между тем Эстония, Литва и Польша настаивают на снижении потолка примерно до $40 или $50 за баррель.

США и их союзники считают, что механизм ограничения цен на российскую нефть уже приносит результаты, в связи с чем снижение предельной стоимости необязательно. В совместном заявлении Эстонии, Литвы и Польши, которое приводит агентство, говорится, что установленного потолка «очевидно недостаточно» и необходимо расширять давление на экономику России.

В заявлении стран также отмечается, что Евросоюз согласился утверждать каждые два месяца потолок цен как минимум на 5% ниже среднего уровня по рынку. В связи с этим Эстония, Литва и Польша считают, что у ЕС есть юридические обстоятельства действовать в этом направлении.

Введение ценового потолка на морские поставки российский нефти согласовали Евросоюз, страны G7 и Австралия. Предел цены, согласно договоренности, пересматривается каждые два месяца начиная с середины января. 23 января Politico сообщала, что страны G7 не могут достичь консенсуса в ходе пересмотра лимита цен.

Лусине Баласян