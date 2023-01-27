Рекламой не лечится

В Госдуму повторно внесен законопроект о запрете теле- и радиорекламы лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта. Такую рекламу предлагается оставить только на специализированных телеканалах и в радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников. Необходимость принять меры по ужесточению законодательства авторы инициативы объясняют серьезно возросшими масштабами самолечения. Аналитический центр НАФИ по просьбе “Ъ” выяснил, что 44% россиян в течение последних двух лет действительно покупали лекарства без консультации врача, ориентируясь только на рекламу. Кроме того, 61% жителей России предпочли бы видеть меньше рекламы лекарств — чтобы люди обращались к специалистам и не лечились сами. Однако четверть россиян настаивает: такой рекламы, напротив, должно быть больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Авторы инициативы, среди которых Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев (все ЛДПР), предлагают внести поправки в закон «О рекламе», которые ограничивают трансляцию рекламы безрецептурных лекарств специализированными телевизионными каналами и специальными радиопрограммами с участием медицинских и фармацевтических работников. Также депутаты хотят увеличить минимальную длительность трансляции данных о противопоказаниях отпускаемых без рецепта лекарств — с трех до пяти секунд. «Предусмотренная в части 7 статьи 24 закона о рекламе крайне незначительная продолжительность такого предупреждения, а также площадь в кадре не позволяют человеку, особенно пожилому, получить информацию о возможных противопоказаниях и необходимости консультации со специалистом»,— говорится в пояснительной записке.

Необходимость принятия мер по ужесточению рекламного законодательства авторы законопроекта объясняют тем, что «навязчивая реклама» приводит к самолечению.

«Излишнее доверие людей к рекламе в вопросах лечения свидетельствует о том, что доступность и качество медицины в нашей стране остаются на низком уровне. У человека нет возможности быстро получить квалифицированный ответ, обратившись к своему доктору»,— констатируют парламентарии.

Комментируя внесение в Госдуму законопроекта в своем Telegram-канале, Ярослав Нилов заявил, что депутаты намерены «положить конец самолечению, основанному на рекомендациях псевдоврачей из агрессивных рекламных роликов, в которые вкладываются огромные средства».

Аналитический центр НАФИ по просьбе “Ъ” в рамках проекта «Цифра дня» провел онлайн-опрос среди 2388 россиян (мужчины и женщины старше 14 лет из всех субъектов РФ).

Выяснилось, что 44% граждан России в течение последних двух лет действительно покупали лекарства без консультации врача, ориентируясь только на рекламу.

Кроме того, 61% участников опроса ответили, что предпочли бы видеть меньше рекламы лекарственных препаратов, чтобы люди обращались за консультацией к врачам и фармацевтам и не лечились сами. 23% полагают, что такой рекламы должно быть больше, 16% затруднились ответить.

Директор направления маркетинговых исследований НАФИ Наталья Кузнецова отмечает, что, по данным других исследований, доля тех, кто лечится самостоятельно при «рядовых» проблемах со здоровьем (ОРВИ, ОРЗ, простуда и т. д.), доходит до 60%. «В силу многих причин — отсутствие времени, желания записываться и посещать врача — пока эта тактика распространена достаточно широко,— утверждает госпожа Кузнецова.— Это еще раз говорит о важности работы по расширению вариантов консультации с врачами: телемедицина, электронные площадки для записи к врачу, любые другие сервисы, которые позволят человеку оперативно и легко получить консультацию специалиста».

«По данным исследований ВСП, неконтролируемый прием лекарств в основном характерен для мужчин — 40% из них предпочитают не консультироваться даже с близкими. Примерно так же действует 27% женщин. Следуют рекомендациям знакомых порядка 60% граждан»,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Однако самолечение, продолжает господин Власов, это во многом проблема низкого доверия к врачам, доступности поликлинической помощи и узких специалистов: 80% мужчин не могут выделить время для того, чтобы пойти в поликлинику,— более 20 минут составляет ожидание в очереди к специалисту в первичном медицинском звене.

Пока получить медицинскую помощь сложно, дорого и затратно по времени, самолечение никуда не исчезнет, соглашается директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Законопроект, по его мнению, типичная попытка решить очень «сложную проблему простыми способами», и это не сработает. «А вот негативные последствия от принятия такого закона могут быть. Случится тотальное перераспределение каналов рекламы безрецептурных препаратов, и фармкомпаниям это сулит дополнительные расходы, так как сократится возможность по выходу рекламы, выбору площадок. Ценник на рекламу, скорее всего, вырастет, и это скажется на стоимости самих лекарств»,— уверен Николай Беспалов.

Ян Власов добавляет, что, запрещая рекламу лекарств, которая помимо коммерческой задачи часто выполняет также функцию информирования населения о болезни и возможности лечения, нужно «предлагать что-то взамен» — другие каналы коммуникации, которые своевременно будут информировать людей о возможностях лечения, необходимости своевременной диагностики.

Отметим, в январе 2021 года Госдума отклонила законопроект, который тоже предполагал запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. Автором документа был депутат от ЛДПР Максим Зайцев, который выступал за снижение смертности от самолечения. Его коллеги сочли, что такие изменения, наоборот, затруднят получение гражданами информации о препаратах.

Наталья Костарнова, Ольга Август