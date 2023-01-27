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Коммерсантъ FM
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Рекламой не лечится

В РФ возобновляется дискуссия о сокращении рекламирования лекарств на ТВ и радио

В Госдуму повторно внесен законопроект о запрете теле- и радиорекламы лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта. Такую рекламу предлагается оставить только на специализированных телеканалах и в радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников. Необходимость принять меры по ужесточению законодательства авторы инициативы объясняют серьезно возросшими масштабами самолечения. Аналитический центр НАФИ по просьбе “Ъ” выяснил, что 44% россиян в течение последних двух лет действительно покупали лекарства без консультации врача, ориентируясь только на рекламу. Кроме того, 61% жителей России предпочли бы видеть меньше рекламы лекарств — чтобы люди обращались к специалистам и не лечились сами. Однако четверть россиян настаивает: такой рекламы, напротив, должно быть больше.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Авторы инициативы, среди которых Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев (все ЛДПР), предлагают внести поправки в закон «О рекламе», которые ограничивают трансляцию рекламы безрецептурных лекарств специализированными телевизионными каналами и специальными радиопрограммами с участием медицинских и фармацевтических работников. Также депутаты хотят увеличить минимальную длительность трансляции данных о противопоказаниях отпускаемых без рецепта лекарств — с трех до пяти секунд. «Предусмотренная в части 7 статьи 24 закона о рекламе крайне незначительная продолжительность такого предупреждения, а также площадь в кадре не позволяют человеку, особенно пожилому, получить информацию о возможных противопоказаниях и необходимости консультации со специалистом»,— говорится в пояснительной записке.

Необходимость принятия мер по ужесточению рекламного законодательства авторы законопроекта объясняют тем, что «навязчивая реклама» приводит к самолечению.

«Излишнее доверие людей к рекламе в вопросах лечения свидетельствует о том, что доступность и качество медицины в нашей стране остаются на низком уровне. У человека нет возможности быстро получить квалифицированный ответ, обратившись к своему доктору»,— констатируют парламентарии.

Комментируя внесение в Госдуму законопроекта в своем Telegram-канале, Ярослав Нилов заявил, что депутаты намерены «положить конец самолечению, основанному на рекомендациях псевдоврачей из агрессивных рекламных роликов, в которые вкладываются огромные средства».

Аналитический центр НАФИ по просьбе “Ъ” в рамках проекта «Цифра дня» провел онлайн-опрос среди 2388 россиян (мужчины и женщины старше 14 лет из всех субъектов РФ).

Выяснилось, что 44% граждан России в течение последних двух лет действительно покупали лекарства без консультации врача, ориентируясь только на рекламу.

Кроме того, 61% участников опроса ответили, что предпочли бы видеть меньше рекламы лекарственных препаратов, чтобы люди обращались за консультацией к врачам и фармацевтам и не лечились сами. 23% полагают, что такой рекламы должно быть больше, 16% затруднились ответить.

Директор направления маркетинговых исследований НАФИ Наталья Кузнецова отмечает, что, по данным других исследований, доля тех, кто лечится самостоятельно при «рядовых» проблемах со здоровьем (ОРВИ, ОРЗ, простуда и т. д.), доходит до 60%. «В силу многих причин — отсутствие времени, желания записываться и посещать врача — пока эта тактика распространена достаточно широко,— утверждает госпожа Кузнецова.— Это еще раз говорит о важности работы по расширению вариантов консультации с врачами: телемедицина, электронные площадки для записи к врачу, любые другие сервисы, которые позволят человеку оперативно и легко получить консультацию специалиста».

«По данным исследований ВСП, неконтролируемый прием лекарств в основном характерен для мужчин — 40% из них предпочитают не консультироваться даже с близкими. Примерно так же действует 27% женщин. Следуют рекомендациям знакомых порядка 60% граждан»,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Однако самолечение, продолжает господин Власов, это во многом проблема низкого доверия к врачам, доступности поликлинической помощи и узких специалистов: 80% мужчин не могут выделить время для того, чтобы пойти в поликлинику,— более 20 минут составляет ожидание в очереди к специалисту в первичном медицинском звене.

Пока получить медицинскую помощь сложно, дорого и затратно по времени, самолечение никуда не исчезнет, соглашается директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Законопроект, по его мнению, типичная попытка решить очень «сложную проблему простыми способами», и это не сработает. «А вот негативные последствия от принятия такого закона могут быть. Случится тотальное перераспределение каналов рекламы безрецептурных препаратов, и фармкомпаниям это сулит дополнительные расходы, так как сократится возможность по выходу рекламы, выбору площадок. Ценник на рекламу, скорее всего, вырастет, и это скажется на стоимости самих лекарств»,— уверен Николай Беспалов.

Лекарства изготовят по российским стандартам

Ян Власов добавляет, что, запрещая рекламу лекарств, которая помимо коммерческой задачи часто выполняет также функцию информирования населения о болезни и возможности лечения, нужно «предлагать что-то взамен» — другие каналы коммуникации, которые своевременно будут информировать людей о возможностях лечения, необходимости своевременной диагностики.

Отметим, в январе 2021 года Госдума отклонила законопроект, который тоже предполагал запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. Автором документа был депутат от ЛДПР Максим Зайцев, который выступал за снижение смертности от самолечения. Его коллеги сочли, что такие изменения, наоборот, затруднят получение гражданами информации о препаратах.

Наталья Костарнова, Ольга Август

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