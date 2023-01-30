Блуждающий триллион

Из-за закрытия таможенной статистики оценки почти любой цифры в российском платежном балансе остаются ненадежными — сведение «зеркальных» оценок внешнеторговых операций по-прежнему неточно. Тем не менее публикация Банком России отдельных данных платежного баланса РФ за 2022 год (а точнее, за четвертый квартал последнего года) ожидалась многими. Вопрос о том, почему рубль слабел в декабре без внешних причин, занимает на рынке многих, прежде всего потому, что ответа нет, а следовательно, ситуация может повториться. Иногда приходится писать о том, чего нет, и это именно тот случай — данные ЦБ о внешней торговле не позволяют говорить что-либо о причинах слабого рубля в декабре определенно, зато более определенно говорят о проблемах конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Главная цифра в сводке ЦБ о платежном балансе — данные об импорте, а не об экспорте, как предполагалось до последнего момента. Экспорт РФ в четвертом квартале составил $144,7 млрд, это практически столько же, сколько в третьем квартале ($152 млрд), это как раз более или менее предсказуемо и говорит о том, что главная объявленная причина закрытия ФТС таможенной статистики — нежелание демонстрировать реальные масштабы переориентации после начала военной операции РФ на Украине нефтяного экспорта на Восток — не работает. Аналитики эту цифру угадали достаточно точно, в том числе масштабы декабрьского снижения цен таких поставок. Неугаданной оказалась цифра импорта — это $98,9 млрд за квартал, минус 9% к тому же периоду 2021 года, и это, как, например, отмечают авторы ТГ-канала «Твердые цифры», примерно на $20 млрд больше того, что ожидали аналитики самого Банка России еще в октябре в своем же прогнозе.

Можно довольно подробно объяснять, почему ни одно из существующих объяснений роста импорта не слишком удовлетворительно, но проблема не в этом. Если таможенная статистика (а у ЦБ на самом деле не может быть иного источника) не врет — торговый баланс имеет шансы обнулиться уже осенью-зимой 2023 года. Учитывая, что данные Банка России обо всех компонентах платежного баланса очень обыденны, в них нет крупных «скачков» данных,— или рубль обречен на девальвацию, или «блуждающий триллион» в статистике госрасходов (см. “Ъ” от 23 января) и импорт декабря связаны. Проще предположить, что недостоверна статистика: в скрытые декабрьские госзакупки чего-либо на $10–15 млрд верится с трудом. Что бы это могло быть, кто бы РФ этого столько продал и зачем бы ЦБ тогда это всем показывал? И все это не теоретическая проблема: декабрьский рубль — это, очевидно, результат циркулирующих слухов, а не чьего-то твердого знания или сознательного манипулирования. Нет ясной статистики — есть большая волатильность курса; все, кто на этом не зарабатывает, ее оплачивают.