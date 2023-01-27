Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: «Норникель» упразднил службу по финансовому контролю

Совет директоров «Норникеля» принял решение упразднить службу финансового контроля, сообщил РБК источник, близкий к совету. Соответствующий вопрос был вынесен на заседание совета директоров компании 26 января.

По словам собеседника издания, служба финансового контроля была «инструментом акционеров» — с ее помощью они контролировали деятельность компании. Служба, по словам источника, осуществляла проверки финансово-хозяйственной деятельности «Норникеля» и ее дочерних обществ в целях информирования и подготовки рекомендаций президенту и членам совета директоров. Источник добавил, что на заседании 26 января руководители службы контроля были уволены, а положение о службе — аннулировано.

В 2012 году «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 37% акций «Норникеля»), основанная Олегом Дерипаской UC Rusal (26,39%) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова заключили акционерное соглашение на десять лет, по условиям которого господин Потанин стал управляющим партнером «Норникеля». Служба, с помощью которой акционеры могли влиять на компанию, была упразднена в связи с истечением акционерного соглашения в конце 2022 года.

«Русал» 24 октября объявил, что в соответствии с условиями соглашения акционеров «Норникеля» подал в Высокий суд Лондона иск к руководителю ГМК Владимиру Потанину и его Whiteleave Holdings Limited (структура «Интерроса»). В сообщении «Русала» говорится, что его претензии связаны с тем, что Владимир Потанин нарушил акционерное соглашение. В нем предусмотрено, что в случае нарушения у допустившего это акционера другой может выкупить 7,5% акций с дисконтом 25%.

Подробнее — в материале «Акционеры ''Норникеля'' недовольны управлением».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...