РБК: «Норникель» упразднил службу по финансовому контролю

Совет директоров «Норникеля» принял решение упразднить службу финансового контроля, сообщил РБК источник, близкий к совету. Соответствующий вопрос был вынесен на заседание совета директоров компании 26 января.

По словам собеседника издания, служба финансового контроля была «инструментом акционеров» — с ее помощью они контролировали деятельность компании. Служба, по словам источника, осуществляла проверки финансово-хозяйственной деятельности «Норникеля» и ее дочерних обществ в целях информирования и подготовки рекомендаций президенту и членам совета директоров. Источник добавил, что на заседании 26 января руководители службы контроля были уволены, а положение о службе — аннулировано.

В 2012 году «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 37% акций «Норникеля»), основанная Олегом Дерипаской UC Rusal (26,39%) и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова заключили акционерное соглашение на десять лет, по условиям которого господин Потанин стал управляющим партнером «Норникеля». Служба, с помощью которой акционеры могли влиять на компанию, была упразднена в связи с истечением акционерного соглашения в конце 2022 года.

«Русал» 24 октября объявил, что в соответствии с условиями соглашения акционеров «Норникеля» подал в Высокий суд Лондона иск к руководителю ГМК Владимиру Потанину и его Whiteleave Holdings Limited (структура «Интерроса»). В сообщении «Русала» говорится, что его претензии связаны с тем, что Владимир Потанин нарушил акционерное соглашение. В нем предусмотрено, что в случае нарушения у допустившего это акционера другой может выкупить 7,5% акций с дисконтом 25%.

Подробнее — в материале «Акционеры ''Норникеля'' недовольны управлением».

Эрдни Кагалтынов