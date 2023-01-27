МИД РФ потребовал от посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

В МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Латвии Дация Рутка. В ведомстве сообщили, что послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель. Решение принято в ответ на намерение Латвии понизить уровень дипотношений с Россией. Латвийские власти объясняли эту меру солидарностью с Эстонией.

«Российской стороной выражен решительный протест. Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую ''солидарность'' с другими прибалтийскими странами не принимается»,— говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве заверили, что действия Латвии будут иметь последствия. При этом, говорится в сообщении МИДа, отношения двух стран во многом уже разрушены «деструктивной линией» латвийских властей.

11 января МИД Эстонии потребовал от России сократить вдвое число сотрудников посольства в Таллине. В ответ 23 января Россия объявила о понижении уровня дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Эстонский посол должен покинуть РФ до 7 февраля. Посол РФ в Эстонии также должен покинуть страну до этого срока.

Вслед за этим Латвия выступила в поддержку Эстонии и объявила о понижении уровня дипотношений с Россией. Посол РФ должен покинуть Латвию до 24 февраля.

Лусине Баласян