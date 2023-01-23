МИД Латвии потребовал от российского посла покинуть страну до 24 февраля

Посол России в Латвии Михаил Ванин обязан покинуть страну до 24 февраля, дня годовщины начала спецоперации РФ на Украине. В заявлении латвийского МИДа говорится, что посол республики в РФ Марис Риекстиньш также покинет Россию до 24 февраля. Такое решение МИД Латвии принял после того, как выступил в поддержку Эстонии, с которой Россия 23 января понизила уровень дипломатических отношений.

«23 января 2023 года в Министерство иностранных дел был приглашен Посол Российской Федерации в Латвийской Республике Михаил Ваниньш. Посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня полномочного с 24 февраля 2023 года»,— говорится в сообщении латвийского МИДа.

11 января МИД Эстонии потребовал от России сократить вдвое число сотрудников посольства в Таллине. В ответ сегодня, 23 января, МИД России объявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах. В российском МИДе потребовали от эстонского посла Маргуса Лайдре покинуть Россию до 7 февраля. В этот же день Эстония сообщила, что посол РФ Владимир Липаев должен покинуть страну также до 7 февраля.

Лусине Баласян