Группа НЛМК объявила о прекращении обращения депозитарных расписок

Группа НЛМК Владимира Лисина (основная площадка находится в Липецкой области) объявила о прекращении программы депозитарных расписок на обыкновенные акции. Это связано с решением банка-депозитария, Deutsche Bank Trust Company Americas, о расторжении депозитарного договора с 18 января 2023 года.

Держатели расписок смогут конвертировать их в обыкновенные акции в течение шести месяцев с даты расторжения депозитарного договора. «В условиях текущих ограничений со стороны инвестиционно-банковской инфраструктуры конвертация может быть затруднена»,— предупредили в компании. По истечении шести месяцев банк-депозитарий может продать оставшиеся у него обыкновенные акции и поместить полученные средства на счет для распределения в пользу держателей расписок. В НЛМК советуют держателям по поводу дальнейших действий обращаться в банк.

Напомним, группа НЛМК подала заявление для продолжения обращения депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже в конце апреля. Это было сделано в соответствии с принятыми изменениям в федеральный закон «Об акционерных обществах». Согласно им, российские компании, чьи акции обращаются в форме депозитарных расписок на иностранных биржах, обязаны расторгнуть депозитарные договоры в течение пяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих положений закона. Однако компании имеют право направить в профильную правительственную комиссию заявление с обоснованием необходимости продолжения обращения ценных бумаг за пределами РФ, что и сделала НЛМК.

Олег Мухин