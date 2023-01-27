Цена на газ в Европе упала до $596 за 1 тыс. куб. метров

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до €53 за 1 МВт•ч ($596 за 1 тыс. куб. м). За сутки цена газа в Европе снизилась приблизительно на 2,8%, достигнув показателей августа 2021 года.

Последний раз цена февральского фьючерса падала ниже $600 за 1 тыс. куб. м (до $599) 17 января. За день до этого цены на газ в Европе снизились на 15,5%.

Снижение цен на энергоресурс в Европе связывают с высокими запасами газа в подземных хранилищах и благоприятными погодными условиями, способствующими высокой выработке электроэнергии на ветряных электростанциях. 25 января уровень отбора газа из хранилищ в ЕС достиг максимума с середины декабря.

Подробнее о ситуации на энергетическом рынке ЕС — в публикации «Ъ» «Полезные закопаемые».

Андрей Сапожников