«Аэрофлот» с 1 февраля возобновит собственные рейсы в Казахстан

С 1 февраля авиакомпания «Аэрофлот» возобновит программу регулярных рейсов в Казахстан. Полеты буду осуществляться в Астану, Алматы и Атырау на самолетах Airbus A320, сообщили в пресс-службе компании.

В Астану «Аэрофлот» планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алматы — до трех рейсов в неделю. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю — по средам и субботам, а с марта добавится еще один рейс — по понедельникам.

Билеты доступны к продаже. С расписанием полетов пассажиры могут ознакомиться на сайте авиакомпании. До февраля полеты из Москвы в Казахстан осуществляет входящая в состав группы «Аэрофлот» компания «Россия».

Милена Костерева