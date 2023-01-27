В прошлом году футбольные клубы совершили рекордное количество международных трансферов, сообщила FIFA в глобальном отчете. Суммы, которые указаны в документе, впечатляют, — общие расходы команд составили более $6 млрд. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Еще совсем недавно футбольные менеджеры рассказывали о серьезных убытках из-за пандемии, а сейчас FIFA фиксирует 20209 международных трансферов. Это даже больше, чем в 2019 году, а в те времена история с COVID-19 еще казалась фантастикой. Так что можно смело сказать, что кризис позади, ведь клубы потратили в общей сложности $6,5 млрд. Да, это меньше, чем рекордные $7,35 млрд в допандемическом 2019-м, но положительная динамика налицо.

Сумасшедших покупок в прошлом году не было. Но за Орельена Тчуамени, Дарвина Нуньеса и Антони клубы-толстосумы — «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — выложили почти €300 млн. В этом сезоне команды тоже не скупятся на трансферы игроков, при этом далеко не всегда такие расходы усиливают клуб, отметил футбольный эксперт Александр Поляков: «Мы перешли в стадию, когда клубы измеряют трансферы футболистов, особенно суперзвезд, оценивая не то, сколько они времени проведут на поле, а сколько можно будет продать футболок, заработать на рекламе и какого медийного эффекта достичь».

Россия также попала в отчет FIFA за прошлый год. В разделе, в котором указано, из какой страны и куда ушли больше всего футболистов, страна заняла седьмое место, так как 62 игрока переехали в Казахстан. Больше же всего футболистов отправилось из Бразилии в Португалию — 338. А поток легионеров в РФ по понятным причинам невелик.

При этом находить классных мастеров за границей у нас так и не научились, подчеркнул футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «В Европе стараются больше присматриваться к бюджету. В России это не является определяющим фактором.

Мы видим, как тратятся огромные средства, а футболисты играют все хуже и хуже».

Насколько хороши приобретения российских команд в это трансферное окно, нам еще только предстоит выяснить. Сезон в РПЛ возобновится в начале марта 2023-го. Но уже сейчас вопросы по поводу покупок команд возникают серьезные, заметил футбольный менеджер Юрий Белоус: «Я смотрю на все те трансферные события, которые происходят, и опять идут постоянные покупки иностранцев. Если мы не играем в еврокубках, то для чего нам это нужно? Нам надо определиться, что все-таки для нас футбол. Если это индустрия развлечений, то мы должны руководствоваться экономическими законами и рынком. А если социальный проект, тогда нам не нужны эти иностранцы».

Между тем расходы клубов российского чемпионата можно назвать копейками по сравнению с теми приобретениями, которые делают английские команды. Если верить отчету FIFA, то Великобритания потратила на игроков рекордные $2,2 млрд. А вот португальские клубы впервые в истории купили больше всех футболистов в мире. 901 игрок отправился искать счастья именно в эту страну. Не исключено, что в 2023-м нас ждут новые рекорды как по финансам, так и по трансферам. Но, к сожалению, к России все это вряд ли будет иметь отношение.

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