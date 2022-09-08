Футбол развернул потоки

Закрывшееся в четверг в Российской премьер-лиге (РПЛ) летнее трансферное окно идеально проиллюстрировало влияние «изоляционных» санкций на отечественный футбольный рынок. Траты на усиление клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по сравнению с окном годичной давности уменьшились почти вдвое — со €125 млн до €77 млн. Кроме того, ограничения изменили географию покупок представителей РПЛ на международном рынке. Им стало гораздо тяжелее привлекать игроков из Западной Европы. Зато выросла активность на восточноевропейском и латиноамериканском направлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ночь на пятницу в РПЛ закрылось летнее трансферное окно, первое после того, как российский спорт столкнулся с серьезными ограничениями, введенными международными спортивными федерациями на фоне военной спецоперации на Украине. Применительно к футболу они вылились в отстранение всех отечественных клубов и сборных команд от выступления в международных турнирах. В том, что из-за санкций, означающих выпадение части доходов и снижение интереса иностранцев к российскому чемпионату, РПЛ снизит активность на трансферном рынке, сомнений не было. Снижение оказалось очень серьезным.

В общей сложности клубы РПЛ израсходовали на покупку новых игроков чуть более €77 млн. На фоне гигантов, таких как Английская премьер-лига (АПЛ), команды которой летом бросили на новичков безумные €2,3 млрд, это крохи. Но это очень мало даже на фоне инвестиций самой РПЛ в предыдущие сезоны. Прошлым летом, еще до всех ограничений, российские клубы потратили на усиление €125 млн, летом 2020-го — €124 млн, 2019-го — €247 млн.

Падение большое, однако, как ни странно, в свежей истории РПЛ были периоды еще «тише». В 2018 году расходы команд на усиление составили чуть более €67 млн, а в 2015-м и вовсе просели до €19 млн.

Наибольшую активность этим летом проявил ЦСКА, подписавший игроков на €12 млн. Половина этой суммы ушла на выкуп у аргентинского «Ривер Плейта» колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, арендованного еще зимой, €2,5 млн стоил чилийский полузащитник Виктор Мендес, еще €2 млн отдали за бразильского защитника Вильяма Рошу. Вторым по расходам с показателем почти в €10 млн стал «Локомотив», среди приобретений которого выделяются два защитника — бразилец Лукас Фассон и албанец Марио Митай: оба стоили по €3 млн. В целом железнодорожники не вышли за пределы суммы в €12 млн, полученной от продажи в «Ниццу» французского полузащитника Алексиса Бека-Бека. К слову, это самый крупный трансфер РПЛ за летнее трансферное окно. Тройку замкнул «Спартак», отметившийся самой дорогой сделкой по приобретению игрока в лиге. Речь опять же о выкупе после аренды из швейцарского «Янг Бойз» люксембуржца Кристофера Мартинса за €6,4 млн. В общей сложности красно-белые выделили на усиление €9,6 млн. А вот наиболее обеспеченный клуб России «Зенит» лето провел спокойно, инвестировав деньги — €8 млн — только в перебравшихся в Санкт-Петербург колумбийского форварда Матео Кассьерру и бразильского защитника Родригау. Понять нежелание петербуржцев тратить много можно. По российским меркам у них и так сильнейший состав, а перспективы возвращения в еврокубки пока весьма туманны.

Помимо снижения финансовой активности клубов РПЛ стоит обратить внимание и на смену, во многом вынужденную, географических предпочтений клубов. В последние годы российские команды довольно активно покупали западноевропейских игроков (см. таблицу). Скажем, в 2018 году на них пришлось около трети всех покупок. Вторыми по популярности у клубов РПЛ традиционно были игроки из Восточной Европы. Например, в 2020 году их доля в летних трансферах превышала 45%. Но в текущих условиях клубам гораздо сложнее привлекать европейцев. Многие из них покинули Россию еще по ходу минувшего сезона.

По итогам летней кампании 2022 года переходы в клубы РПЛ западноевропейских игроков можно в самом буквальном смысле слова считать, используя пальцы одной руки.

Уменьшение количества футболистов из Западной Европы сказалось и на общем количестве иностранцев, купленных российскими клубами летом (речь идет именно о переходах из заграничных клубов). Всего таких трансферов состоялось 42 — худший показатель за последние пять лет. Выручили в этой ситуации, как всегда, бездонные футбольные рынки Южной Америки и более активный наем кадров в Восточной Европе. Из южноамериканских стран в РПЛ переехала дюжина футболистов, что для этого направления является лучшим показателем за пятилетку. Что касается представителей Восточной Европы, то их прибыло больше, чем представителей любого другого региона,— 14. Это треть от всех купленных летом иностранцев, хотя и не рекорд: были годы, когда из Восточной Европы клубы набирали 40% и более иностранцев.

Александр Петров, Екатерина Ремизова