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Коммерсантъ FM
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Залоговые квартиры сохраняют свою ставку

На каких условиях можно купить жилье на вторичном рынке

Заемщики смогут взять ипотеку на вторичном рынке жилья по ставке новостройки. Правда, такая возможность пока есть только у клиентов Сбербанка. Речь идет исключительно о залоговых объектах, именно их можно будет купить с сохранением ставки предыдущего владельца. Сколько можно сэкономить на такой недвижимости? И есть ли спрос на проблемные активы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средняя ставка по ипотеке в московских новостройках сегодня составляет 8,5%, на вторичном рынке — на 2,5% выше. К тому же на таких условиях недвижимость можно купить только при наличии высокого кредитного рейтинга. И если этот пункт выполнен, и заемщик является клиентом Сбербанка, то условия для него могут быть и лучше. Залоговые активы кредитные организации продают давно, чаще всего на своих площадках. Цена бывает рыночной либо ниже на 10%. Но если брать такой объект в ипотеку, то ставки всегда были выше.

Сбербанк первым начал продавать залоговую недвижимость на условиях, на которых ее брал предыдущий владелец. И сейчас выгода может быть существенной, отметил гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков: «Предположим, сегодня ставка составляет 11% годовых, а продавец два года назад брал кредит под 8%. Понятно, что второй вариант выгоднее. Вместе с тем пока ипотека не погашена, право собственности не регистрируется. И, возможно, в каких-то случаях придется решать вопросы через суд, например, в случае смерти предыдущего заемщика. Так что определенный риск есть.

Вместе с тем новая схема предполагает, что залогодержатель в случае сделки не меняется, что должно облегчить эту процедуру».

Раньше для того чтобы оформить новую ипотеку по залоговой недвижимости, нужно было погасить долги предыдущего собственника. Это занимало время, хотя и происходило в автоматическом режиме. Теперь же недвижимость просто переоформляется на нового клиента, но залог по-прежнему остается в том же банке. Опрошенные “Ъ FM” участники рынка не исключают, что вслед за Сбером такую опцию могут предложить и другие банки, чтобы сохранить клиентов.

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Но прежде чем покупать залоговый актив, лучше сравнить ставки, подчеркнула руководитель офиса «Митино» компании «Инком-недвижимость» Наталия Борзенкова: «Маловероятно, что банк отдаст вместе с этой квартирой кредит, по которому уже погашены проценты. Это будет все-таки новый кредитный договор. Единственный плюс, что в этом году у вас была бы ставка, например, 10,8%, а человек, который купил эту квартиру и продает ее вам, брал ипотеку под 10,4%. То есть ваши платежи будут на 0,4% ниже. Выгода в этом. У нас в феврале и марте 2022 года были сделки с ипотечной ставкой в 20%. Поэтому здесь можно будет сравнить предложения на рынке».

Подать заявку на покупку залоговой недвижимости можно через личный кабинет — для этого нужно быть клиентом Сбербанка и не иметь проблем с долгами по другим кредитам. В свою очередь, банк обещает сохранить все условия, которые были закреплены за продавцом. За переоформление берут комиссию — 1% от остатка суммы по кредиту, но не менее 12 тыс. руб. и не более 30 тыс. руб.

И если такие активы начнут покупать, то вслед за вторичным оживится и первичный рынок, не исключила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова: «60% клиентов, продавая свое жилье, покупают недвижимость на первичном рынке. Покупатели, которые в пандемию приобретали инвестиционные квартиры в новостройках, сейчас столкнулись с падением спроса и просто не могут перепродать свои объекты. Так что сегодня можно их приобрести по приятной ставке. Другие банки, глядя на пример Сбера, тоже будут быстро переключаться на такой вариант и предлагать его своим клиентам».

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Пока это лишь перспектива. Банки теперь выбирают только надежных клиентов и все чаще не одобряют займы. По данным Национального бюро кредитных историй, в прошлом году доля отказов по ипотеке в первом квартале составила 34%, а во втором — превысила 46%, что стало абсолютным рекордом с 2017 года.

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