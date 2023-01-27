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Коммерсантъ FM
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Politico: США передадут Украине современную модель танков Abrams, но без секретной брони

США поставят Украине танки Abrams более современной модификации M1A2, она имеет более сложную оптику и системы управления, чем версия A1. Последнюю армия США намерена вывести из эксплуатации в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. При этом танки поставят без секретной брони, в состав которой входит обедненный уран.

По данным издания, 31 танк, предназначенный для Украины, не будет включать в себя секретную «смесь» брони. Внешне похожий на A1 танк A2 оснащен боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и независимым тепловизором, который позволяет управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях. Танки Abrams версии A2 могут непрерывно и автоматически обмениваться информацией. Используя новейшие технологии, они быстро определяют позиции противника.

Однако федеральные власти запрещают экспортировать Abrams с засекреченными комплектами брони, используемыми вооруженными силами США, которые состоят из обедненного урана. Поэтому, как пишет Politico, танки будут лишены этого «секретного рецепта» брони. При этом существуют и другие комплекты брони, которые Вашингтон может предоставить иностранным покупателям.

Открытым остается вопрос о сроках поставки танков Abrams на Украину. Танки собираются только в одном месте — на государственном заводе General Dynamics в Лайме (штат Огайо). Этот завод может производить 12 танков в месяц, но линия сейчас заполнена заказами на новые танки для Тайваня и Польши.

Польша заказала 250 танков A2, которые будут поставляться начиная с 2025 года. Сейчас Варшава получает экстренную помощь в виде 116 танков M1A1, недавно выведенных из эксплуатации Корпусом морской пехоты США. Польша запросила их, чтобы заменить ими 250 советских танков Т-72, которые она передала Украине в прошлом году. Тайвань заказал у США 108 танков M1A2 в 2019 году, и ожидается, что первые машины будут доставлены в 2024 году.

General Dynamics больше не строит M1 с нуля, но имеет ряд «шаблонных» M1, которые представляют собой танки без костяка. При поступлении новых заказов General Dynamics модифицирует эти боевые машины с помощью новой технологии в зависимости от выбранного варианта.

Politico отмечают, что танки не появятся на поле боя еще много месяцев или, возможно, лет, учитывая промышленные ограничения в их модернизации.

25 января президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты направят Украине 31 танк Abrams и восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков. При этом речь шла о модели M1.

Подробнее о том, что происходит на 338-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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