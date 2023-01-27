Что происходило после ввода войск России на Украину. День 338-й

Президент Путин поручил утвердить программы развития новых регионов РФ и к 2030 году обеспечить там среднероссийские показатели уровня жизни. Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков. Совет ЕС на полгода продлил санкции против России, введенные из-за спецоперации. МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

22:44. Представители американских ведомств, которые занимаются аудитом помощи Киеву, прибыли на Украину —посол США в Киеве Бриджит Бринк.

22:22. Бойцы добровольческих формирований будут обеспечены общевойсковым пайком за счет средств Минобороны РФ — постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

22:21. Посла Венгрии на Украине вызовут в МИД для «откровенного разговора» из-за слов венгерского премьер-министра Виктора Орбана об Украине, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко. Ранее глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее «ничейной землей».

20:46. Бразилия отказалась поставить Германии боеприпасы для танков, опасаясь, что они попадут на Украину — газета Folha de Sao Paolo.

20:22. Польша обсудила со странами, имеющими немецкие танки Leopard 2, создание коалиции доноров современного бронетанкового вооружения для Украины — министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

20:18. Роты ударных беспилотников, оснащенных терминалами спутниковой связи Starlink, формируют на Украине — минобороны страны.

19:31. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил поставку Украине истребителей. Ранее с таким же заявлением выступил канцлер Олаф Шольц.

19:20. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой высказалась за создание международного трибунала для расследования действий российских и белорусских властей в ходе конфликта на Украине — пресс-служба ПАСЕ.

19:11. Запасы германских вооружений надо будет пополнить после поставок Украине, €100 млрд, предназначенных для перевооружения Бундесвера, может оказаться недостаточно — министр обороны ФРГ Писториус в интервью Sueddeutsche Zeitung.

19:04. Совместное заседание Европейской комиссии и правительства Украины пройдет в Киеве 2 февраля — официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

18:58. Украине в этом году потребуется дополнительно $17 млрд на разминирование и восстановление энергетической инфраструктуры — премьер-министр Денис Шмыгаль.

18:49. МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель. Этот шаг стал ответом на решение латвийского руководства понизить уровень дипотношений с РФ, российский посол должен будет покинуть Ригу 24 февраля, в день годовщины начала спецоперации на Украине.

18:31. США и ряд стран в ходе запланированного пересмотра лимита цен на нефть из РФ хотят сохранить «потолок» на уровне $60 за баррель, а Эстония, Литва и Польша выступают за его снижение до $40-50 — Bloomberg.

18:08. ЕС на следующей неделе продолжит переговоры о предельных ценах на российские нефтепродукты — Reuters.

18:02. Президент Путин поручил утвердить программы развития новых регионов РФ с тем, чтобы к 2030 году обеспечить там среднероссийские показатели уровня жизни — Кремль.

17:56. У Швейцарии в данный момент нет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране — государственный секретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ.

17:54. Правительство Испании весной передаст Украине танки Leopard, точное количество боевых машин пока не известно — министр обороны королевства Маргарита Роблес.

17:07. Правоохранительные органы Хорватии возбудили уголовное дело об исчезновении яхты Irina VU, на которую был наложен арест в соответствии с санкциями, введенными против России — газета Vecernji list со ссылкой на МВД Хорватии. Ранее сообщалось, что судно тайно покинуло хорватский порт и направилось в Турцию.

17:02. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых регионах России.

16:59. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) поддержала позицию МОК по допуску российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе — пресс-служба IWF.

16:57. Евросоюз изучает возможность создания специальной прокуратуры, которая расследовала бы военные преступления, якобы совершенные на Украине Россией — Bloomberg со ссылкой на источники.

16:28. Официальный курс доллара США с 28 января — 69,34 руб., евро — 75,41 руб., юаня — 10,25 руб. — ЦБ РФ.

16:17. Президент США Джо Байден мог бы посетить Украину в подходящий момент, но пока не время для этого — координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

16:11. Миграционная служба Финляндии продолжает принимать от россиян запросы на предоставление убежища, но вынесение решений по уже поданным запросам приостановлено — газета Helsingin Sanomat.

16:07. Бельгия не видит смысла в полном запрете закупок российских алмазов, которые в любом случае попадают в европейские магазины — бельгийский премьер де Кроо.

15:59. Жители Запорожской области после введения упрощенной процедуры выдачи документов получили более 100 тыс. российских паспортов — власти региона.

15:58. Украинские музыканты и актеры не будут выступать вместе с российской оперной певицей Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Визбадене — генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк.

15:58. Приезд в Москву нового посла США не улучшит российско-американских отношений — спикер МИД РФ Мария Захарова.

15:58. Новый посол США в РФ Линн Трейси посетит российский МИД на следующей неделе и вручит копии верительных грамот — МИД РФ.

15:47. Белый дом о российской спецоперации на территории Украины: это не конфликт США или НАТО с Россией, это конфликт РФ и Украины.

15:39. Поставка танков Abrams Украине займет много месяцев — Белый дом США.

15:35. Кремль не исключает скорого приезда гендиректора МАГАТЭ в Россию, сообщила Мария Захарова.

15:20. Бельгия приняла план помощи Украине на €92 млн, но отказалась поставлять бронетехнику из-за дороговизны, ограничившись легким оружие — телеканал RTBF.

14:55. Роскомнадзор заблокировал сайты ЦРУ и ФБР за распространение фейков и дискредитацию ВС РФ.

14:47. Совет Евросоюза на 6 месяцев продлил санкции против России, введенные из-за спецоперации на территории Украины.

14:40. Бельгия выделит Украине новый пакет военной помощи на €92 млн, в него войдут ракеты, гранатометы, стрелковое оружие и автомобили — глава Минобороны.

14:36. Глава дипломатии ЕС Боррель призвал ЮАР использовать отношения с Россией для прекращения конфликта на Украине.

14:29. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал журналистам, что министры юстиции ЕС обсуждают создание «трибунала по Украине», однако продвинуть идею в ООН пока не удается — она относится к компетенции Совбеза ООН, где Россия обладает правом вето.

14:14. В Темрюкском районе Краснодарского края высокий уровень террористической опасности продлен до 10 февраля — пресс-служба администрации региона.

14:13. В Кремле с пониманием относятся к ужесточению миграционных норм в Казахстане, однако важно, чтобы там соблюдались права российских граждан — Дмитрий Песков.

13:58. Глава минфина США Джанет Йеллен сообщила, что обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посетила в ходе африканского турне.

13:48. По данным Telegram-канала Avtozak LIVE, Тверской суд Москвы оштрафовал ЛГБТ-активистку Сашу Косареву на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ из-за ленточки в цветах флага Украины.

13:41. Киев и Запад готовы на все, чтобы нанести максимальный ущерб России, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

13:33. Граждане стран НАТО должны знать, что их блок полностью втянут в противостояние с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

13:17. В МИД РФ итоги встречи НАТО в Рамштайне назвали «сходкой» и «свидетельством полной безответственности Запада и стремления к эскалации конфликта».

13:12. Работа Керченской паромной переправы восстановлена после остановки из-за тумана — Главное управление МЧС по Крыму.

13:04. Дмитрий Песков согласился с высказыванием Дональда Трампа о том, что он мог бы покончить с конфликтом на Украине за 24 часа, если бы был президентом. «Президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро, использовав, скажем так, свою возможность фактически просто давать указания киевскому режиму»,— заявил господин Песков.

12:52. Глава Минфина США сообщил, что страна обсуждает с Евросоюзом и G7 потолок цен на нефтепродукты из РФ.

12:45. Военно-гражданская администрация Херсонской области переименована в областную администрацию, где во главе исполнительной власти стоит губернатор, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

12:20. Экс-президент США Дональд Трамп написал в социальной сети, что мог бы договориться об окончании российской спецоперации на территории Украины за 24 часа, если бы сейчас был президентом.

12:11. Наложенный Украиной арест на недвижимость в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в России будет отменен благодаря разработанному Росреестром законопроекту, сообщила ТАСС пресс-служба Росреестра.

12:08. ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области планируется перевести на московское время — Минпромторг.

12:06. Дмитрий Песков о помиловании экс-осужденных, которые участвуют в спецоперации: указы о помиловании носят гриф секретности, подробностей не может озвучить, но все происходит в соответствии с законодательством.

12:05. Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности.

12:00. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: новые санкции со стороны Японии повлекут последствия для российско-японских отношений, но для России они нестрашны.

11:47. Басманный суд Москвы вынес первый заочный приговор по делу о военных фейках по статье 207.3 УК и назначил майору полиции Олегу Кашинцеву 8 лет колонии общего режима. Осужденный уехал из страны, сообщил правозащитник Павел Чиков.

11:38. Роль Романа Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной сузилась до сделок по обмену пленными и вывозу зерна — The Wall Street Journal.

11:24. Квоты на вывоз минеральных удобрений из России увеличены почти на 0,5 млн тонн с 1 января по 31 мая 2023 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

11:17. Сенатор Клишас: Госдума и правительство продолжают работать над пакетом законопроектов об отсрочках по мобилизации.

11:16. Сенатор Клишас: незаконные санкции не могут быть предметом переговоров.

11:11. Цены на газ в Европе снижаются почти на 3%, находятся на уровне около $600 за тыс. кубометров — данные ICE.

11:00. В связи с превышением лимита потребления во Львовской области Украины введены аварийные отключения электричества, сообщил оператор «Львовоблэнерго».

10:58. Вместе с анонсированными танками Leopard 2 Польша отправит Украине 60 боевых танков PT-91 Twardy, сообщил в своем Telegram-канале Глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

10:32. Глава «Ростеха» Чемезов: информация о «снарядном голоде» в ВС РФ — это полная ерунда.

10:29. Варшава считает, что Украине нужно поставлять и оборонительное, и наступательное вооружение, лимитов быть не должно — замглавы польского МИД Павел Яблонский.

10:25. Французский производитель электрооборудования Legrand уходит из России, завод компании в индустриальном парке «Заволжье» в Ульяновске продолжит работу.

10:20. Венгрия наложит вето на возможные санкции ЕС против ядерной энергетики РФ, заявил премьер-министр Виктор Орбан в эфире национального радио. Его слова передает Reuters.

10:03. Доля договоренностей по контрактам на экспорт российского оружия в национальных валютах близка к 100%, заявил «РИА Новости» глава «Ростеха» Чемезов.

9:54. Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики определения цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения — Кремль.

9:42. Пакистан приступит к закупкам сырой нефти из России в апреле, когда будут согласованы все коммерческие условия ее импорта — госминистр нефти Пакистана Мусадик Малик.

9:33. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины — ресурс по оповещению.

9:11. Помощь Украине от международных партнеров и МВФ в 2023 году может превысить $38 млрд и перекрыть дефицит госбюджета — глава Нацбанка Андрей Пышный.

8:53. Обращения, касающиеся военной операции на территории Украины, депутаты Госдумы от «Единой России» будут направлять сенатору и секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку, который возглавляет рабочую группу по спецоперации и мобилизации — «Ведомости».

8:45. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил «Интерфаксу», что в непосредственной близости от Запорожской АЭС в последние дни взрывов не было.

О сильных взрывах неподалеку от ЗАЭС в четверг информировало МАГАТЭ.

8:36. Юридическая служба ЕС проинформировала страны союза, что есть основания временно задействовать для восстановления Украины как минимум €33,8 млрд из замороженных активов российского ЦБ — Bloomberg со ссылкой на источники.

8:30. Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации (без секретной брони на основе обедненного урана) — Politico со ссылкой на источники.

8:23. Сегодня, 27 января, в Казахстане вступили в силу изменения в правилах въезда и пребывания иммигрантов — гражданам стран ЕАЭС можно будет находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода, а металлурги и айтишники могут получить разрешение на ПМЖ в упрощенном порядке. Это не касается людей, приехавших до 27 января.

8:20. Специальная военная операция России на территории Украины — это «война против европейского миропорядка и международного права», заявили в МИД Германии, а поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.

8:17. Как сообщил Владимир Зеленский, самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Винницкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской и Сумской областях Украины.

8:15. Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруссии, они затронут нефть, уголь, продукцию из стали и золота, а также товары двойного назначения — Bloomberg.

8:12. Япония объявила, что замораживает активы 22 лиц и 3 организаций из России, с 3 февраля запретит экспорт в РФ в том числе вакцин и медицинских изделий, роботов и оборудования для атомных объектов — МИД Японии.