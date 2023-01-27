Россияне хотят мудрой руки

На площадке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова в четверг был представлен доклад, посвященный образу будущего России в сознании россиян. Его авторы пришли к выводу, что граждане РФ хотят, чтобы власть и общество в будущем коммуницировали как равноправные партнеры, но источником таких изменений должна стать сама власть, а не рядовые россияне. И подобный патернализм, по мнению исследователей, свойственен представителям всех возрастов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Доклад «Социология образа будущего-2033: нарисованная собой Россия» был подготовлен командой под руководством ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Алексея Токарева. По большей части работа была профинансирована за счет гранта РФФИ-ЭИСИ. В рамках исследования были проведены 48 фокус-групп в 23 населенных пунктах 17 субъектов РФ: респондентов спрашивали, какие проблемы они видят в нынешней России и какой хотели бы видеть ее через десять лет, а также просили дополнить свои ответы рисунками.

Одной из главных характеристик россиян, выявленных в ходе исследования, стал «патернализм». Ни общество, ни бизнес не способны стать «агентами изменений» — только государство, отмечают авторы доклада, ссылаясь на рисунок, где флаг «Перемен!» висит на Спасской башне Кремля. На другом рисунке власть изображена в виде большого человека с подписью «большая и сильная», а народ — в виде маленького. Патернализм отражается и на отношении к коррупции: с одной стороны, участники фокус-групп считают, что она должна быть искоренена, с другой — признаются, что и сами дают взятки. Только три респондента заявили, что при решении этой проблемы «начинать надо с себя». Кстати, патернализм проявляется во всех возрастных группах: молодым людям, как полагают исследователи, он может быть свойственен из-за того, что их социализация пришлась на время «нефтяного бума», а не трудных 1990-х, и к тому же у них могут быть романтизированные представления о практиках СССР по рассказам их родителей.

При этом россияне хотели бы, чтобы в будущем власть и общество коммуницировали как равноправные партнеры, отмечается в докладе. Это подтверждают и рисунки: на одном два человека, подписанные «власть и народ», пожимают друг другу руки; на другом сотрудник ОМОНа нянчит ребенка; на третьем «люди» занимают первое место на символическом пьедестале с подписью «Люди — это закон». Сейчас же чиновники воспринимаются в сознании россиян скорее негативно: например, респонденты рисовали их в виде «агрессивного ежа» на горе яблок или человека в короне, который едет на черепахе, опять же обозначающей собой «людей». В то же время власть «не презирают» и «не ненавидят», а ее кредит доверия со стороны общества не истрачен, указывают авторы исследования.

А вот оппозиция в образах будущего почти не встречается, говорят исследователи: респонденты изображали ее лишь на нескольких рисунках и по большей части как «объект подавления / пребывания в тюрьме», не способный повлиять на власть или тем более забрать ее. «То есть сограждане не воспринимают ее (оппозицию.— “Ъ”) как третью силу внутри политических отношений: есть только власть и народ, а суть политического — во взаимодействии между ними»,— отмечается в докладе.

Его авторы также подчеркивают, что молодые люди оказались главными пострадавшими в санкционной войне. «На каждой молодежной фокус-группе мы отмечали фрустрации из-за "нынешней оторванности" России от мира, чувство нахождения на "обочине истории", переживание за "отлучение от цивилизации"»,— поясняют исследователи. Взрослые же воспринимают ситуацию более иронично: «Мы 90-е помним, тогда людей убивали. А вас лишили картошки фри».

Не зафиксировали авторы доклада у опрошенных и желания активного протеста или революционных изменений: участники фокус-групп «слишком ценят выросший уровень жизни», достигнутый за последние 30 лет. «Респонденты не хотят насильно сносить власть, но желают изменить ее при минимуме собственных усилий: между отрицательным отношением на словах и готовностью активно действовать — пропасть»,— подчеркивается в документе.

Особое место в исследовании уделено Москве: участники фокус-групп говорят о ней как «о другой планете», которая, с одной стороны, вызывает негатив, но с другой — многие респонденты хотели бы, чтобы у них в регионах все было как в столице. В международных отношениях респонденты представляют Россию-2033 как одного из лидеров многополярного мира — «мирную страну максимального уровня привлекательности для бизнеса, инвестиций, туристов и собственных граждан». Для России будущего также характерна приверженность традиционным ценностям, хотя некоторые молодые участники исследования и отмечали, что «государство подавляет» меньшинства.

На презентации доклада 26 января Алексей Токарев отметил, что единственным политиком, которого упоминали респонденты, оказался президент Владимир Путин: «Других партий или их лидеров в образе будущего нет». У более старших россиян его фигура воспринималась, как правило, позитивно, так как президент исключен из системы бюрократии и пространства негативных оценок. Более младшие участники исследования демонстрировали и более критический настрой, хотя конкретных претензий не высказывали. «Путин мне нравится, у меня нет конкретных наездов. Просто сидит давно»,— приводят авторы характерное, на их взгляд, мнение молодого человека. Они также считают, что личность президента по-прежнему «важнейший балансир» в отношениях общества и власти.

Патернализм как основная черта общества — это «не хорошо и не плохо», комментирует результаты исследования директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. «Когда вы смотрите научно-фантастическое кино или читаете научно-фантастическую литературу, то на видение далекого будущего, когда "космические корабли бороздят просторы вселенной", очень значимо влияет состояние и технического прогресса, и мыслительного, в котором люди находятся на тот момент. Поэтому тот факт, что исследователи обнаружили патернализм как некоторую тенденцию,— это не более чем отражение того, что происходит сейчас»,— отмечает эксперт. По его словам, патерналистские настроения сейчас растут во всем мире в связи с экономическими причинами и чрезвычайными условиями. «Не гражданские институты и не простые люди придумали вакцину от коронавируса. Запрос к власти, что она должна быть способна противостоять угрозам и вызовам и заботиться о гражданах, усиливает рост патерналистских настроений»,— поясняет господин Потуремский.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова