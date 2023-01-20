Без шума и пыли

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу презентовал в агентстве ТАСС исследование «Три года на посту: деятельность правительства по оценкам россиян». По его результатам большинство граждан скорее довольны работой правительства в целом и его премьер-министра Михаила Мишустина. В ходе дискуссии эксперты отмечали, что кабинет министров так и не стал «правительством прорыва» из-за пандемии и последующего за ней санкционного давления, зато успешно справился с «латанием дыр» и организацией командной работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Презентацию опроса, проведенного с 12 по 14 января, гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров начал с социальной психологии: «Многое забывается (обществом.— “Ъ”) очень быстро. То, что было в начале пути, кажется менее значимым, чем то, что произошло вчера. А проблема, которая уже решена, не кажется важной, а та, которая сейчас болит, гипертрофируется общественным мнением». Несмотря на это, 68% россиян оценивает трехлетнюю работу правительства позитивно (22% считают, что оно работало «однозначно хорошо», 46% — «скорее хорошо»). Впрочем, негативную оценку работе кабмина дали почти четверть респондентов: 14% считают, что правительство работает «скорее плохо», 8% — «однозначно плохо».

Граждане, довольные работой правительства, называли в качестве его сильных сторон «меры социальной поддержки / выплаты» (28%), «выплаты пенсий / внимание пенсионерам» (18%), «строительство дорог / мостов» (11%), «развитие в стране / перемены» (9%), «повышение уровня жизни / выплата зарплат вовремя» (8%).

Последний ответ господин Федоров назвал признаком того, что «мы за последние три года стали более умеренными в своих притязаниях, раз даже сохранение элементов нормального образа жизни уже оценивается как успех».

Те, кто оказался недоволен деятельностью кабмина, ставят ему в вину рост цен (36%), снижение уровня жизни (20%), низкий уровень здравоохранения (14%), проблемы безопасности (14%) и отсутствие роста заработной платы (10%).

При этом, отвечая на вопрос, какие решения правительства им наиболее запомнились, люди вспоминали позитивные: например, «социальную поддержку граждан, повышение МРОТ» (10%), «социальные гарантии для семей с детьми» (10%), «индексацию пенсий» (5%), «меры по борьбе с коронавирусом» (5%) и т. д.

Когда социологи спрашивали граждан о достижениях правительства в конкретных сферах, те называли строительство дорог и транспортную инфраструктуру (53%), социальную защиту (40%), жилищное строительство (38%), цифровые технологии (37%), медицину (35%) и т. д. 68% респондентов положительно оценили решения правительства в условиях пандемии, 27% — отрицательно. Действия в условиях западных санкций сочли эффективными 65% опрошенных, не согласны с ними 23%.

Когда представители ВЦИОМа попросили людей рассказать об эмоциональном восприятии деятельности правительства, на первое место (37%) вышла надежда.

«Это наша главная эмоция»,— отметил Валерий Федоров. Зато второе место (24%) заняла тревога. Разочарование в связи с деятельностью правительства испытали всего лишь 13% опрошенных.

Работу конкретно председателя правительства Михаила Мишустина россияне оценивают даже лучше, чем правительства в целом: 30% граждан считают, что он работает «однозначно хорошо», и 40% — «скорее хорошо». 11% полагают, что премьер работал «скорее плохо», и 5% — «однозначно плохо».

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко оценил работу правительства на «четыре с плюсом». От команды Михаила Мишустина ждали, что она станет «правительством прорыва» после «застоя», объяснил эксперт.

Но «задать динамику и новую стратегию» кабмин не смог сначала из-за коронавируса, а потом из-за энергетического кризиса и санкционного давления, и в итоге его работа свелась к «латанию дыр», считает господин Минченко.

В качестве достижений Михаила Мишустина политолог назвал выстраивание командной работы, повышение уровня взаимодействия с другими органами власти, удержание курса национальной валюты, успехи в энергетической дипломатии.

Заместитель руководителя исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) по экспертно-аналитической работе и координации тематических площадок Арсений Беленький отметил, что правительство в течение трех лет своей работы «принимало многочисленные точечные решения» и в целом справилось с основными вызовами: «Россия довольно стабильно прошла пандемию и сейчас проходит ситуацию с санкциями». Эксперт отдельно упомянул решение кабмина о туристическом кэшбэке, которое «затронуло многих отдыхающих», и унификацию социальных выплат.

Председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего и профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко в ходе обсуждения заявила, что правительство пока не сформулировало стратегические задачи в области образования исходя из будущего экономики, потому что пока неясно, в каких отраслях России придется рассчитывать на собственные силы, а где она сможет обойтись импортом.

Согласно рейтингам ВЦИОМа, с декабря прошлого года уровень доверия к Михаилу Мишустину вырос с 59% до 62%. Фонд «Общественное мнение» дает несколько другую картину: за месяц количество людей, позитивно оценивающих работу премьера, сократилось, но в рамках статистической погрешности, с 57% до 56%.

Ксения Веретенникова