ЕС создал миссию для нормализации отношений Армении и Азербайджана

Главы МИДов Евросоюза приняли решение о создании гражданской миссии в Армении. Ее задачей станет создание условий для нормализации отношений Армении и Азербайджана. Мандат миссии рассчитан на два года.

«Совет ЕС согласовал сегодня создание гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA). Ее задачей станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном»,— сказано в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.

Мандат EUMA будет действовать два года, до 2025-го, офис будет расположен в Армении, следует из заявления. Сотрудники миссии будут следить за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Командующим EUMA назначен Стефано Томат, который занимает пост главы отдела гражданского планирования и поведения Европейской службы внешних связей. Главу миссии, который будет управлять ей в Армении, назначат в скором времени.

В сентябре 2022 года ситуация на границе Армении и Азербайджана в очередной раз обострилась. В результате боестолкновений погибли более сотни человек.

12 декабря Азербайджан также заблокировал Лачинский коридор — единственный горный маршрут, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. В Армении также периодически сообщают о перекрытии газа в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана. В Лачинском коридоре дислоцирован российский миротворческий контингент. Власти Армении обвиняли российских миротворцев в неисполнении своих обязанностей, а также допускали обращение к ООН с просьбой прислать миротворцев в регион.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Олеся Павленко