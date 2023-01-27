«Ожидание и реальность. 2023»

Ъ-Прикамье-Online документ от 10-11-2021

специальный проект

2022 год оказался трудным для многих отраслей Пермского края. О том, с какими показателями регион встретил 2023 год и чего от него ожидать, рассказали эксперты „Ъ-Прикамье“ для спецпроекта «Ожидание и реальность».