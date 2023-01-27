Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ожидание и реальность. 2023»

Ъ-Прикамье-Online документ от 10-11-2021 Ожидание и реальность 2023
специальный проект
2022 год оказался трудным для многих отраслей Пермского края. О том, с какими показателями регион встретил 2023 год и чего от него ожидать, рассказали эксперты „Ъ-Прикамье“ для спецпроекта «Ожидание и реальность».

«Этот год, скорее всего, будет турбулентным»

В 2023 год Пермский край входит с неплохими экономическими результатами. Пока санкции не оказали серьезного влияния на экономику региона. Эксперты „Ъ-Прикамье“ оценили, как политические события в мире отразились на экономике Прикамья, и поделились ожиданиями от наступившего 2023 года

«В условиях СВО настоящая политическая борьба приравнивается к диверсии».

Политические прогнозы на 2023 год

Рынок недвижимости остывает

Прогнозы по ситуации на рынке недвижимости на 2023 год

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...