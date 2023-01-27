Прикамье 27.01.2023, 07:47 «Ожидание и реальность. 2023» Ъ-Прикамье-Online документ от 10-11-2021 специальный проект 2022 год оказался трудным для многих отраслей Пермского края. О том, с какими показателями регион встретил 2023 год и чего от него ожидать, рассказали эксперты „Ъ-Прикамье“ для спецпроекта «Ожидание и реальность». «Этот год, скорее всего, будет турбулентным» В 2023 год Пермский край входит с неплохими экономическими результатами. Пока санкции не оказали серьезного влияния на экономику региона. Эксперты „Ъ-Прикамье“ оценили, как политические события в мире отразились на экономике Прикамья, и поделились ожиданиями от наступившего 2023 года «В условиях СВО настоящая политическая борьба приравнивается к диверсии». Политические прогнозы на 2023 год Рынок недвижимости остывает Прогнозы по ситуации на рынке недвижимости на 2023 год