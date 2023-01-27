«В условиях СВО настоящая политическая борьба приравнивается к диверсии»

Начало 2023 года в Пермском крае отметилось масштабными кадровыми перестановками в структурах краевой власти. В администрации губернатора Прикамья сменился замглавы, курирующий информационную политику, и появился отдельный заместитель по работе с муниципалитетами. В отставку ушел региональный министр строительства. Также в этом году в крупных муниципалитетах Пермского края — Краснокамске и Чайковском пройдут выборы в местные думы. От их результатов будет зависеть судьба действующих руководителей территорий. Эксперты поделились прогнозами на предстоящий год.

1. Ожидается ли назначение председателя правительства Пермского края?

2. Какие могут быть кадровые перестановки в краевом правительстве и администрации города?

3. Каковы прогнозы выборам в думы малых городов Прикамья?



4. Насколько вероятно появление оппозиции действующей власти?

Людмила Ознобишина, политический консультант:

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1. На федеральном уровне нет какой-либо единой формулы управления для регионов. По модели «премьер — глава региона» сейчас работают около 30 субъектов РФ. При этом, как правило, председатель правительства остается в тени губернатора. Насколько такая модель будет актуальна и эффективна в Пермском крае? Прогнозировать сложно.

На мой взгляд, председатель правительства нужен именно для решения вопросов социально-экономического развития. Однако в существующей модели управления в Пермском крае говорить о такой возможной эффективной конфигурации преждевременно. Еще в 2022 году, учитывая перестройку структуры внешнеэкономических контактов и других задач, пост премьер-министра был нужен. В 2023 году на повестке дня 300-летие, и все управленческие усилия необходимо сконцентрировать на этом событии. Не размывать ответственность.

2. Команды находятся в стадии формирования. Региональная подходит к трехлетнему сроку, который называют первым «периодом кризисов». Городская же испытывает трудности из-за недоукомплектованности районов, хозяйственного блока, направления, касающегося инвестобъектов. Изменения идут, но о завершении процесса пока говорить не приходится.

3. Залог успеха избирательной кампании — ранний старт подготовки. Это подтверждают результаты муниципальных кампаний минувшего года. Они образцовые, по факту сюрпризов никаких не было, «Единая Россия» получила большинство во всех представительных органах. Этот год, я думаю, будет для партии власти не хуже. Фактически подготовка к выборам в муниципалитетах началась уже осенью 2022 года. Поэтому шансы на повторение успеха 2021 года у «Единой России» близки к 100%. Однако уровень конкуренции со стороны других партий и самовыдвиженцев ожидается средний, не нулевой.

4. Конфликт между мэрией и командой губернатора невозможен по правилам системы. Оппозиция губернатору, на данный момент, носит исключительно маргинальный и несистемный характер.

Сергей Ильин, политолог, экс-депутат Пермской городской думы:

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1. Если решение о назначении председателя правительства состоится, то этот пост займет понятный губернатору и элитам местный человек.

2. Уже состоявшиеся перестановки — только начало процесса. За ними в ближайшее время точно будут новые. На мой взгляд, они связаны с тем, что главе региона сейчас нужно большее поле для маневра, больше времени для стратегии. Губернатор — не только хозяйственная, но и, прежде всего, политическая должность.

3. Залог успеха избирательной кампании — ранний старт подготовки. Это подтверждают результаты муниципальных кампаний минувшего года. Они образцовые, по факту сюрпризов никаких не было, «Единая Россия» получила большинство во всех представительных органах. Этот год, я думаю, будет для партии власти не хуже. Фактически подготовка к выборам в муниципалитетах началась уже осенью 2022 года. Поэтому шансы на повторение успеха 2021 года у «Единой России» близки к 100%. Однако уровень конкуренции со стороны других партий и самовыдвиженцев ожидается средний, не нулевой.

4. Конфликт между мэрией и командой губернатора невозможен по правилам системы. Оппозиция губернатору, на данный момент, носит исключительно маргинальный и несистемный характер.

Алексей Чусовитин, политтехнолог:

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1. Вероятность назначения председателя правительства оцениваю в 63%. Губернатору необходима «административная прокладка», чтобы иметь возможность фильтровать вопросы. Сейчас Дмитрий Махонин отвечает за все, что происходит в регионе. Это рискованное политическое позиционирование, особенно для сложного времени: вопросы по юбилею Перми сами на себя не ответят.

Думаю, что политически выгоднее назначить на эту должность «варяга». Это позволит губернатору маневрировать более удачно. Исходя из политической диспозиции — возможный председатель правительства, хочет он того или нет, будет выполнять роль «зиц-председателя». Сомневаюсь, что кто-то из местных согласится подписывать сдачу, например, здания художественной галереи, которую показывали Михаилу Мишустину.

2. Уже случившиеся кадровые решения носят косметический и бюрократический характер. Система становится еще более сложной. Сущности размножаются, а это редко приводит к эффективности. Перестановки в городе я тоже ожидаю. На мой взгляд, тренд на перевод полномочий от Перми на краевой уровень уже сложился, и он требует как новых отставок, так и назначений.

3. В серьезную конкуренцию на этих выборах я не верю. В условиях специальной военной операции любая настоящая политическая борьба приравнивается к диверсии. Кроме того, в следующем году уже выборы президента РФ. В таких условиях ни одна из партий, даже при отмашке сверху, конкуренцию «ЕР» не составит, так как у них отсутствуют ресурсы. А потенциальные «кошельки» наверняка откажутся от финансирования. В общем, денег нет — но вы выбирайтесь. Учитывая эти факторы, полагаю, что «Единая Россия» на муниципальных выборах в Прикамье возьмет 95% голосов при ожидаемой явке в 12–15 %.

4. Против губернатора никто не выступит. Дмитрий Махонин полностью контролирует «политическую поляну». Единственный возможный тип конфликта — сверху вниз. Когда сам губернатор начинает «плющить» кого-то из чиновников. Думаю, что конфликты такого типа неизбежны. Бей своих, чтоб чужие боялись. Другого способа для губернатора показать свою мощь история не придумала.