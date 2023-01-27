«Этот год, скорее всего, будет турбулентным»

В 2023 год Пермский край входит с неплохими экономическими результатами. Пока санкции не оказали серьезного влияния на экономику региона. Эксперты „Ъ-Прикамье“ оценили, как политические события в мире отразились на экономике Прикамья, и поделились ожиданиями от наступившего 2023 года.

Юрий Белоусов, директор Центра прикладной экономики:

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— Пермский край на фоне общероссийских показателей выглядит неплохо. Это обусловлено двумя факторами. Первое — весь год нефтяной сектор отработал более-менее нормально, что важно для экономики Пермского края. Проблемы начались лишь к концу года. Второе: одна из самых успешных отраслей в России в прошлом году — это производство удобрений. Пермский край специализируется, можно сказать, на производстве удобрений. Это наши системообразующие предприятия, на продукцию которых есть большой спрос.Но пока не очень понятны прогнозы. Если по удобрениям санкции сначала ввели, а потом отменили, то по нефтепродуктам наоборот. С 5 февраля вводятся эмбарго, следующий пакет санкций. К чему это приведет — пока предсказать очень сложно.Надежда наша на то, что удобрения будут востребованы и санкций против них не будет. Эта отрасль — надежда Пермского края.

По остальным отраслям довольно сложно сказать. Например, отрасль, которая активно развивалась последние годы — строительство. Ситуация будет в первую очередь зависеть от платежеспособного спроса. Если доходы населения не упадут, то строительство может чувствовать себя вполне спокойно. А если произойдет снижение уровня жизни, снижение реальных доходов населения, тогда и строительство начнет сворачиваться. Сегодня это предсказать невозможно.

С бюджетом ситуация такая, что события последних месяцев добавляют негатива. Если первые полгода ситуация с бюджетом была хорошая, отмечалось перевыполнение бюджетов по сравнению с 2021 годом, то последние цифры были плохими. В результате мы получили снижение по сравнению с 2021-м, и если эта тенденция продолжится, то с бюджетом будет непросто.

Я ожидаю, что произойдет снижение бюджетных расходов. Здесь есть свои плюсы и минусы. Наша бюджетная система сегодня очень неэффективна, и ситуация всегда складывается так, что когда хорошо с экономикой — никакие хорошие вещи не делаются. В кризисы, как правило, принимаются решения, направленные на повышение эффективности. Поэтому, вполне возможно, государство займется тем, что на меньшие деньги будет пытаться оказывать услуги не хуже, чем были раньше. Такое возможно абсолютно во всех сферах, потому что неэффективного расходования денег у нас очень много. Все очень просто — нужно смотреть полученную пользу от каждого бюджетного рубля. Например, если бюджет платит за обучение какого-то специалиста в вузе, а он потом не работает по специальности, то зачем деньги потратили? А мы толком не знаем, сколько денег истрачено впустую. Вполне вероятно, государство озаботится тем, что нужно повышать эффективность бюджета. Подтолкнуть его к этому может только снижение расходов. Я ожидаю довольно серьезного снижения расходов бюджета.

Эдуард Матвеев, независимый финансовый эксперт:

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— Этот год, скорее всего, будет турбулентным. Очень сложно загадывать что-либо в таких условиях. Я думаю, в этом году нам только предстоит увидеть последствия озвученных в прошлом году санкций. Несмотря на то что объявлены они были весной 2022 года, вводиться начинали лишь в четвертом квартале. Думаю, мы увидим увеличение дефицита бюджета. На это есть объективные причины: изменение курса доллара и падение доходов компаний. Подозреваю, что санкции и падение цен на нефть неизбежно приведут если не к гиперинфляции, то к очень высокой инфляции.

Пермский край в смысле экономических процессов не сильно отличается от других регионов. Основным источником бюджетных денег в Пермском крае всегда были добывающие компании «ЛУКОЙЛ» и «Уралкалий». ЛУКОЙЛ, скорее всего, снова будет стабильно работать. Также известно, что отменены санкции против компаний, которые выпускают удобрения, потому что они всем нужны сейчас особенно. На удобрения все равно будет спрос. Будет спрос на металлы.

Что касается других отраслей, нужно анализировать конкретные предприятия. Потому что каждое предприятие — это отдельная история. Если СВО затягивается, то будут вливания в предприятия оборонного сектора. Но до сих пор эти предприятия находились в предбанкротном состоянии. Ожидать, что на них польется золотой дождь, не стоит.

Есть компании в Прикамье, у которых были дочерние предприятия в Америке, Европе, и тоже большой вопрос, что они будут делать дальше. Внешне они излучают оптимизм, но что у них внутри и что они будут делать далее, кто его знает. Очевидно, что рынок сжимается, доходы населения сокращаются. Официальной безработицы ожидать не стоит, так как и раньше на предприятиях не хватало людей, поэтому спрос на рабочую силу сохранится.

Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь:

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— Говоря о развитии экономики региона в 2022 году, я бы определила такой слоган: «Военные расходы двигают промышленные производства вверх». К концу лета прошлого года сальдированный результат в Пермском крае по производству химических веществ и химических продуктов по сравнению с аналогичным периодом увеличился в три раза. Прежде всего необходимо отметить, что данный вид экономической деятельности включает в себя производство минеральных удобрений. Мы прекрасно понимаем, что развитие экономики определяется внешними факторами, в частности санкциями, которые применяются в отношении нашей страны. На экспорт минеральных удобрений санкции не распространяются, поскольку это основа продовольственной безопасности мира.

Крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, на долю которого приходится около 30% мирового производства, США (13%), Россия (12%), Индия (10%) и Канада (9%). Но дело в том, что крупные мировые производители, за исключением России, ориентированы на внутренний рынок, и поэтому крупнейшим в мире экспортером минеральных удобрений является Россия. Также следует отметить увеличение спроса на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сказал, что, по итогам 2022 года, аграрии увеличили потребление минеральных удобрений примерно на 500 млн тонн по сравнению с предыдущим годами. Опять же это связно с таким фактором, как обеспечение продовольственной безопасности, но уже нашей страны.

Кроме того, химическое производство осуществляет Пермский пороховой завод. Он является одним из крупнейших предприятий оборонного комплекса, выпускающим сотни современных систем вооружения, которые превосходят мировые аналоги.

Говоря о развитии промышленности в Пермском крае, необходимо отметить, что, по итогам третьего квартала прошлого года, произошло снижение такого показателя, как «Индекс предпринимательской уверенности», в добывающих отраслях. Но по опросам, большая часть руководителей промышленных предприятий добывающих отраслей считает, что перспективы выпуска их продукции не изменятся и останутся на текущем уровне. В принципе, значительная часть предприятий сырьевого сектора оценивает экономическое положение своих бизнесов как стабильно удовлетворительное. Я считаю, что бизнес, в общем-то, подстроился под те изменяющиеся условия, которые у нас наблюдались в течение всего 2022 года.

В обрабатывающих производствах резкий скачок в январе — октябре 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, наблюдался в секторах, связанных с гособоронзаказом, импортозамещением и влиянием пандемии.

Говоря о перспективах развития промышленности, следует выделить ключевые факторы, препятствующие росту бизнеса: это неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на внутреннем рынке в связи со сжатием спроса на мировом рынке и высокий уровень налогообложения.

Уровень жизни в регионе за рассматриваемый период января — октября 2022 года сократился за счет снижения оборота розничной торговли на 7%, а по непродовольственным товарам снижение произошло на 14%. Также наблюдается снижение реальной заработной платы на 3%. Факторы, которые на это влияют: демографические потери, геополитическая миграция, режим жесткой потребительской экономии, когда все большее число покупателей на первое место ставят фактор цены. Это все обусловливает ту картину, которую мы видим.

Вячеслав Белов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:

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— Очевидно, что 2022 год для промышленных предприятий Прикамья был непростым и разнонаправленным. После введения санкций все в той или иной степени столкнулись с проблемами исполнения контрактов контрагентами из недружественных стран, прохождением платежей, логистическими проблемами. Понятно, что замена поставщиков, платежных инструментов, поиск новых логистических цепочек и потребителей потребовали времени. Очень важная для края химическая отрасль столкнулась с запретами на продажу своей продукции. Стали более востребованы региональные организации в сфере информационных технологий, в части производства оборудования и обслуживания программного обеспечения. Оборонная промышленность в истекшем году, напротив, особенно в конце года — по понятным причинам, получила прилив высококвалифицированных кадров и значительный рост объема заказов.

Практически все отрасли края справились с санкционным давлением. Особенно тяжело было химической отрасли из-за запрета на продажи произведенной продукции за рубеж. Производственным предприятиям в основном удалось решить вопросы с запчастями и комплектующими к станкам и оборудованию.

Однозначно, что все негосударственные компании будут корректировать свои бизнес-планы, по-иному реализовывать инвестиционные проекты и обеспечение их финансированием. Скорее всего, ряд крупных инвестпроектов, связанных с необходимостью поставок оборудования и программного обеспечения из недружественных стран, будут пересмотрены, а возможно, на время приостановлены, но это характерно для любых кризисных ситуаций.

С учетом особенностей Пермского края: высокого уровня государственного оборонного заказа, серьезных возможностей диверсификации региональной промышленности, исторически высокого уровня промышленной кооперации, системного внимания и поддержки промышленности со стороны губернатора и Правительства края,— экономика региона останется устойчивой.

В целях сохранения экономической стабильности региона целесообразно максимально использовать все имеющиеся в крае внутренние кадровые, производственные и логистические ресурсы. Опора на внутреннее развитие в 2023 году, на мой взгляд, пусть временно, но должна стать ориентиром. Наиболее важные для региона отрасли после промышленности, обеспечивающие высокий уровень занятости и доходности для региона, это строительство, лесная отрасль, обеспечивающая рост качественного потребления граждан — отрасль сельского хозяйства, транспортных перевозок и другие. Как инструмент Пермская ТПП предлагает рассмотреть возможность реализации уже в 2023 году регионального проекта по развитию межотраслевой кооперации.