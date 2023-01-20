Доходы идут пассивно

Только у трети россиян есть источники пассивного дохода. В среднем таким образом им удается получить около 25 тыс. руб. в месяц, свидетельствуют данные опроса сервисов Rabota.ru и «СберСтрахование жизни». Респонденты рассказали, что пользуются четырьмя инструментами — сдачей жилья в аренду, процентами по банковским депозитам, инвестированием в ценные бумаги и доверительным управлением. По статистике, чаще всего дополнительный пассивный заработок находят мужчины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”:

Мужчины и женщины выбирают разные источники пассивного дохода. Так, мужчины предпочитают сдавать в аренду недвижимость и инвестировать в ценные бумаги. А у женщин излюбленный инструмент — банковский депозит. Это самый распространенный способ дополнительно заработать. 13% респондентов сообщили, что получают проценты по вкладам. Сдают квартиру 9% опрошенных. Еще 6% зарабатывают на ценных бумагах. И самая немногочисленная группа — 4% респондентов — рассказала, что отдает деньги в доверительное управление. Средний размер дополнительного пассивного заработка выше у мужчин — около 30 тыс. руб. в месяц. Женщинам удается получить примерно 18 тыс. руб. Самыми состоятельными оказались владельцы недвижимости. На сдаче в аренду можно заработать в среднем больше 40 тыс. руб. в месяц. Полученные дополнительно деньги каждый третий тратит на повседневные расходы. Остальные сообщили, что продолжают инвестировать, наращивая портфель ценных бумаг, формируют финансовую подушку безопасности или копят на крупные покупки. В январском опросе участвовали больше 5 тыс. человек из всех регионов страны. Это экономически активная группа населения старше 18 лет.

За последние полгода количество россиян, имеющих пассивный заработок, выросло на 6%. Кроме традиционных способов заставить деньги работать, многие смогли монетизировать свои изобретения и хобби, отметил заместитель генерального директора сервиса Rabota.ru Александр Ветерков: «Если полгода назад пассивный доход имели 23% опрошенных, то сейчас — 29%. Источниками дополнительного заработка традиционно являются банковские вклады и депозиты — они занимают первое место. Дальше идет сдача недвижимости в аренду.

На третьем месте — инвестиции в ценные бумаги, на четвертом — патенты на изобретения. Еще 18% мечтают получать такой доход в результате регистрации своих изобретений. Это свидетельствует о том, что мы все-таки нация, которая много изобретает и думает, как это превратить в дополнительный заработок. Мы видим это также в том, что со стороны россиян растет спрос на подработку. В этом качестве они в основном рассматривают свои хобби, изобретения или регистрацию патентов».

В развитых странах, например в США, 55% взрослого населения занимается инвестициями. Они вкладывают свои капиталы в индексные и биржевые фонды. Это приносит до 15% дохода. Для сравнения: банковские вклады — не больше 5%. Российские власти в последние годы тоже пытаются обучить граждан финансовой грамотности и вывести массового игрока на фондовую биржу. Однако пока это не стало распространенной практикой.

Объясняется такая пассивность россиян просто: большинству не хватает денег даже на повседневные траты, полагает профессор Финансового университета Александр Сафонов.

«У нас заработные платы невысокие — где-то порядка 45 тыс. руб. При МРОТ на уровне 16 тыс. руб. свободных средств для того, чтобы копить, остается мало.

Особенно это касается семей, имеющих детей или иждивенцев. При этом Центральный банк и Минфин пытаются формировать какого-то рода инструменты, но население отзовется на эти инициативы в том случае, если будут реальные доходы, позволяющие откладывать деньги. Для того, чтобы семья удовлетворяла свои потребности на достаточном уровне, нужно брать в расчет два прожиточных минимума, то есть 30 тыс. руб. человек должен тратить на текущие расходы — на продукты питания, одежду.

Это без расходов на какие-то долгосрочные товары — бытовую технику, автомобиль. На семью из трех человек такой доход должен составлять не меньше 92 тыс. руб. Исходя из того, что медианная заработная плата в районе 45 тыс. руб., получается, что два родителя с одним ребенком обеспечивают потребление на уровне самого необходимого. Соответственно, для формирования накоплений нужно, чтобы она была не ниже 60 тыс. руб.»,— рассказал Сафонов.

Примерно каждый десятый россиянин, имеющий пассивный заработок, тратит его на отпуск, ремонт или лечение. 4% респондентов рассказали, что такой доход является для них основным.

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Светлана Белова