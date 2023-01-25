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Коммерсантъ FM
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Ургант и Монеточка отменили ближайшие концерты в России

Телеведущий Иван Ургант (музыкальный псевдоним — Гриша Ургант) отменил концерт, который был запланирован на 2 февраля на территории завода «Флакон» в Москве. Об отмене концертов также сообщила певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, Минюст признал ее иноагентом). Концерты певицы были запланированы еще на март 2022 года.

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Иван Ургант

Иван Ургант

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Елизавета Гырдымова (Монеточка)

Елизавета Гырдымова (Монеточка)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Иван Ургант

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Елизавета Гырдымова (Монеточка)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять, и тебе не понять этого движения...»,— сообщил Иван Ургант в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Концерт должен был пройти еще в октябре 2022 года, но был перенесен на февраль.

Концерты Монеточки должны были пройти в марте 2022 года в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Самаре, но их постоянно переносили. Как сообщила певица в Instagram, теперь ее концерты отменены.

Иван Ургант и Монеточка высказывались против военных действий России на Украине. Представители российской элиты просили признать их иностранными агентами.

В мае 2022 года Монеточка сообщила, что уехала из России и живет в Литве. Она объяснила решение эмигрировать желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях». Певицу попросили признать иноагентом 19 января, Минюст присвоил ей этот статус на следующий же день.

Иван Ургант высказался против боевых действий на Украине 25 февраля. В тот же день появились сообщения о его отъезде из России и увольнении с «Первого канала». На «Первом» опровергли эту информацию. В этом году Иван Ургант не был ведущим на «Алых парусах», новогодний проект с его участием снял с эфира онлайн-кинотеатр KION.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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