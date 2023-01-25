Ургант и Монеточка отменили ближайшие концерты в России

Телеведущий Иван Ургант (музыкальный псевдоним — Гриша Ургант) отменил концерт, который был запланирован на 2 февраля на территории завода «Флакон» в Москве. Об отмене концертов также сообщила певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, Минюст признал ее иноагентом). Концерты певицы были запланированы еще на март 2022 года.

«Концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять, и тебе не понять этого движения...»,— сообщил Иван Ургант в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Концерт должен был пройти еще в октябре 2022 года, но был перенесен на февраль.

Концерты Монеточки должны были пройти в марте 2022 года в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе и Самаре, но их постоянно переносили. Как сообщила певица в Instagram, теперь ее концерты отменены.

Иван Ургант и Монеточка высказывались против военных действий России на Украине. Представители российской элиты просили признать их иностранными агентами.

В мае 2022 года Монеточка сообщила, что уехала из России и живет в Литве. Она объяснила решение эмигрировать желанием «чувствовать свободу в своих высказываниях». Певицу попросили признать иноагентом 19 января, Минюст присвоил ей этот статус на следующий же день.

Иван Ургант высказался против боевых действий на Украине 25 февраля. В тот же день появились сообщения о его отъезде из России и увольнении с «Первого канала». На «Первом» опровергли эту информацию. В этом году Иван Ургант не был ведущим на «Алых парусах», новогодний проект с его участием снял с эфира онлайн-кинотеатр KION.

Подробнее о том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина