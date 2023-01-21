Минюст внес в реестр иноагентов уральскую певицу Монеточку

Министерство юстиции РФ добило в список реестр иностранных агентов уральскую певицу Елизавету Гырдымову (Монеточку). «Елизавета Гырдымова получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины, высказывалась против специальной военной операции на Украине. Елизавета Гырдымова проживает за пределами Российской Федерации»,— сказано в сообщениии Минюста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, ранее Монеточку раскритиковал депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Он назвал «печальным зрелищем» выступление уральской певицы, которая на концерте в Литве призывала фанатов продолжать проукраинский лозунг «Слава Украине», а также «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь».

После начала спецоперации Монеточка и музыкант Иван Алексеев (Noize MC, признан иностранным агентом) провели благотворительные концерты в Европе. Собранные с продажи билетов средства были направлены на помощь украинским беженцам. Елизавета Гырдымова уехала из России и сейчас проживает в Литве.

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Диана Сунагатуллина