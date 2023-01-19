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Коммерсантъ FM
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В Госдуме предложили признать Ивана Урганта иноагентом

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков заявил, что телеведущего Ивана Урганта нужно признать иностранным агентом. Депутат недоволен тем, что ему попадается реклама с господином Ургантом. Он также отметил, что против господина Урганта можно завести уголовное дело.

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Николай Новичков

Николай Новичков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Иван Ургант

Иван Ургант

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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Николай Новичков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Иван Ургант

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

«У меня в "Яндексе" появляется контекстная реклама с Ургантом, какие-то курсы рекламирует с информационными технологиями, совсем бардак, докатился до этого. Почему допускается реклама от этих людей? Решением суда сначала давайте признаем иноагентом, а потом и уголовное наказание»,— сказал Николай Новичков в пресс-центре Национальной службы новостей.

В феврале 2022 года телеведущий Иван Ургант высказался против военной операции России на Украине. Тогда же СМИ писали, что он уехал из России и уволился с «Первого канала», где вел передачу «Вечерний Ургант». Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В мае СМИ также сообщали о закрытии программы господина Урганта, но в пресс-службе «Первого канала» это опровергали.

В августе 2022 года Иван Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», который составила группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). В ответ господин Урант предложил переименовать ГРАД в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества», потому что, по его словам, действующее название «не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться».

Подробнее о ГРАДе — в материале «Ъ» «Эсеры открыли культурный фронт».

Олеся Павленко

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