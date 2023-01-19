Монеточку потребовали признать иноагентом

Певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) потребовали признать иностранным агентом. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он направил соответствующее письмо к генпрокурору России Игорю Краснову, которое приводит портал Life. В беседе с порталом господин Бородин заявил, что квартиру певицы в Москве нужно конфисковать.

Автор письма просит признать певицу иноагентом из-за видео с выступления на концерте в Литве, где она держит в руках сине-белый флаг и выкрикивает «Слава Украине», «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь».

«Просим при наличии оснований... привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ; рассмотреть вопрос о признании Е.А. Гырдымовой иноагентом»,— говорится в письме.

Виталий Бородин предложил изъять у Монеточки московскую квартиру. «Нужно изымать у данных граждан на территории Российской Федерации недвижимость. Я думаю, это будет правильно»,— сказал господин Бородин в разговоре с порталом.

18 января агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что в Госдуме готовят проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян. Ранее изымать имущество у покинувших страну россиян, «открыто поддерживающих нацистов» и «оскорбляющих Россию», предлагал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас говорил, что это потребует соответствующих поправок в Уголовный кодекс.

Анастасия Ларина