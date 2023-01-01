Новогодний проект с участием Ивана Урганта сняли с эфира

Телеведущий Иван Ургант сообщил РБК, что онлайн-кинотеатр KION снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта (в центре)

Фото: KION Новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта (в центре)

Фото: KION

«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на ''четыре с минусом''»,— сказал господин Ургант.

О снятии телеспектакля с показа сообщила в своем Telegram-канале телекритик Арина Бородина. По ее словам, проект изначально не афишировал участие телеведущего в проекте, а объявил об этом только накануне премьеры. Иван Ургант исполнил в фильме роль Карлсона. Сейчас телеспектакль есть в открытом доступе на YouTube.

«Происшествие в стране Мульти-Пульти» — экранизация одноименной аудиосказки 1982 года выпуска, которая, по словам создателей телеспектакля, разошлась в СССР рекордным тиражом. Помимо Ивана Урганта в фильме снялись среди прочих Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и Екатерина Варнава.

Иван Ургант выступил против проведения военной операции России на Украине. В феврале СМИ писали, что телеведущий покинул РФ и уволился с «Первого канала», где он ведет передачу «Вечерний Ургант». Впоследствии телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В мае телеканал также опроверг информацию о закрытии проекта «Вечерний Ургант».

Эрдни Кагалтынов