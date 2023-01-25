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Коммерсантъ FM
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ДЭГ в помощь

Большинство опрошенных избиркомом жителей Хакасии доверяют онлайн-голосованию

Избирательная комиссия Хакасии подвела итоги опроса, призванного выяснить отношение жителей региона к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). По этим данным, онлайн-голосованию доверяют более половины респондентов, а готовы его использовать более двух третей опрошенных. Итоги опроса, проведенного на портале «Госуслуги», избирком обещает учесть при принятии решения о том, применять ли ДЭГ на выборах главы и парламента Хакасии в сентябре 2023 года. Против использования электронного голосования выступает КПРФ, представитель которой Валентин Коновалов возглавляет республику с 2018 года.

Заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов

Заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В избиркоме Хакасии подсчитали голоса жителей республики, поданные в ходе опроса об их отношении к ДЭГ. Опрос был организован самой комиссией и проводился с 16 декабря 2022 года по 23 января 2023 года также в электронной форме — на портале «Госуслуги». Принять в нем участие могли жители региона в возрасте старше 18 лет, которым предлагалось ответить на шесть вопросов. В их числе — доверяете ли вы ДЭГ и воспользуетесь ли вы ДЭГ, если оно будет применяться на выборах в органы государственной власти Республики Хакасия в 2023 году?

По данным избиркома (.docx), на вопросы ответили 1343 человека. «Склонны доверять дистанционному голосованию 52,1% опрошенных. Определенные сомнения высказали только 28%. Затруднились оценить свое отношение к ДЭГ 19,9% избирателей»,— сообщила «Ъ» пресс-служба избиркома. Кроме того, 95,1% участников опроса знают о ДЭГ, а 68,2% респондентов намерены использовать онлайн-голосование в том случае, если оно будет организовано на выборах в республике в 2023 году.

Географический охват опроса в избиркоме не уточнили, отметив лишь, что возраст 48% респондентов составляет от 36 до 50 лет. Всего в Хакасии насчитывается около 400 тыс. избирателей, примерно треть из них проживает в столице республики Абакане.

«Итоги опроса избирком будет учитывать наряду с другими факторами, когда будем принимать решение о том, использовать ли ДЭГ на выборах»,— пояснили в республиканской комиссии. Согласно федеральному законодательству, соответствующее решение избирком, проводящий выборы, должен согласовать с Центризбиркомом РФ.

На сентябрь 2023 года в Хакасии запланировано несколько избирательных кампаний, главные из которых — выборы главы республики и Верховного совета. Регион с 2018 года возглавляет коммунист Валентин Коновалов, который уже заявлял, что не исключает своего выдвижения на второй срок.

При этом КПРФ выступает против использования ДЭГ в Хакасии, называя эту процедуру непрозрачной и делающей возможными манипуляции при подсчете голосов.

Секретарь хакасского отделения КПРФ по организационно-партийной работе, депутат регионального парламента Людмила Кауфман в беседе с «Ъ» подтвердила, что позиция коммунистов не изменилась. По ее словам, итоги опроса и его возможные последствия бюро республиканского комитета КПРФ может рассмотреть на заседании 29 января.

Алтайские коммунисты пытаются не допустить электронного голосования на выборах губернатора

Отметим, что в Алтайском крае КПРФ тоже пытается не допустить использования ДЭГ на осенних губернаторских выборах. Для этого краевое отделение партии намеревалось инициировать проведение в регионе опроса о целесообразности онлайн-голосования, но соответствующий пункт не был внесен в повестку ближайшей сессии краевого законодательного собрания, намеченной на 26 января. Как пояснил «Ъ» глава фракции КПРФ Андрей Кривов, против этого проголосовало большинство членов профильного комитета заксобрания по правовой политике и местному самоуправлению.

Валерий Лавский, Новосибирск

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