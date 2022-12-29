КПРФ поборется за офлайн

КПРФ в Алтайском крае хочет провести народный опрос, чтобы не допустить дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на губернаторских выборах 2023 года. Соответствующее заявление, подписанное 20 депутатами, направлено в краевое законодательное собрание, которое имеет право назначить опрос. По мнению коммунистов, ДЭГ делает выборы непрозрачными и создает условия для принуждения к голосованию. В «Единой России» эту инициативу назвали «законодательным экстремизмом», а эксперт видит ее причину в том, что ДЭГ расширяет возможности для привлечения некоммунистического электората.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фракция КПРФ направила в аппарат законодательного собрания Алтайского края ходатайство о проведении краевого народного опроса. Коммунисты хотят узнать у избирателей, согласны ли они с тем, что при проведении выборов алтайского губернатора (они намечены на сентябрь 2023 года) «не должно проводиться дистанционное электронное голосование». Под документом стоят подписи 20 из 21 члена фракции (депутат Павел Митрофанов не подписал ходатайство, поскольку отсутствовал по семейным обстоятельствам). В крайкоме КПРФ рассчитывают на то, что решение о проведении опроса примет сессия парламента, намеченная на 26 января.

Как пояснили в крайкоме КПРФ, у партии есть целый ряд претензий к процедуре ДЭГ. По мнению коммунистов, при таком способе волеизъявления невозможно проконтролировать подсчет голосов и подведение итогов выборов, нет гарантии сохранения тайны волеизъявления и к тому же создаются условия для принуждения к голосованию. «Если ранее опасность применения ДЭГ была призрачной, то в 2023 году вероятность применения такой формы голосования в крае особенно велика»,— сказал “Ъ” замруководителя фракции в заксобрании Антон Арцибашев.

«Единая Россия» контролирует в алтайском парламенте 31 из 68 мандатов, КПРФ — 21, «Справедливая Россия — За правду» — 5, ЛДПР и «Коммунисты России» — по 4, еще два депутата остаются вне фракций и один мандат вакантен. Если предложение КПРФ будет поддержано большинством голосов, то заксобрание в течение 30 дней примет решение о назначении даты опроса. Его итоги будут иметь рекомендательный характер для «принятия соответствующими органами госвласти Алтайского края рациональных решений», указано в краевом кодексе о выборах и референдумах. Опрошенные “Ъ” алтайские политики признались, что не помнят случаев проведения в регионе подобных опросов.

«Об инициативе КПРФ стало известно только 28 декабря, поэтому нам еще предстоит дать ей правовую оценку,— сказал “Ъ” вице-спикер заксобрания единоросс Денис Голобородько.— Действительно, у нас в главе 16 кодекса сохранилась такая форма, как народный опрос, однако процедура реализации недостаточно подробно урегулирована. Серьезной правовой основы так называемого народного опроса на федеральном уровне нет. Это своеобразный "правовой рудимент" нашего краевого закона, актуальность которого сегодня вызывает вопросы. Похожая история была с нормой об отзыве депутата, которую мы недавно исключили из кодекса». По словам вице-спикера, фактически КПРФ предлагает провести дорогостоящее социологическое исследование за бюджетный счет. «По сути, предмета для разговора пока и нет, а КПРФ уже ведет работу по делегитимизации институтов власти и в принципе избирательной системы. Это уже похоже на какой-то "законодательный экстремизм", что, безусловно, не делает чести авторам инициативы»,— считает господин Голобородько.

Как пояснила “Ъ” председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова, решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора принимается по согласованию с Центризбиркомом. «Действующим законодательством не установлены конкретные сроки принятия избирательной комиссией решения о проведении ДЭГ, они определяются избирательными комиссиями, исходя из необходимости правового регулирования и организационно-технической подготовки процедуры ДЭГ»,— добавила она.

Отметим, что избиркомы некоторых регионов, где в сентябре 2023 года тоже пройдут губернаторские выборы, уже начали подавать в ЦИК заявки на проведение ДЭГ. В частности, такую заявку направила Псковская область, рассказал в среду местным СМИ председатель облизбиркома Игорь Сопов. Всего прямые выборы губернаторов запланированы в 20 субъектах, в Ямало-Ненецком автономном округе главу выберет парламент, а формат избрания руководителей новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) пока не определен.

В Сибири ДЭГ использовалось в 2022 году на выборах губернатора Томской области. Тогда кандидат от КПРФ Андрей Петров в ходе кампании тоже высказывался против онлайн-голосования. По данным ЦИКа, ДЭГ воспользовались 21,2 тыс. избирателей, но его итоги не сильно отличались от общих: избранный губернатором единоросс Владимир Мазур набрал 88% голосов по результатам ДЭГ и 85% — в целом.

Это уже не первая инициатива алтайских коммунистов, имеющая отношение к губернаторским выборам-2023. Например, в начале декабря глава крайкома, депутат Госдумы Мария Прусакова говорила, что фракция КПРФ намерена добиваться снижения муниципального фильтра с нынешних 7% до 5%. А 24 декабря она запустила в своем Telegram-канале опрос «Кого КПРФ выдвинет кандидатом в губернаторы Алтайского края в 2023 году?». В нем пока с большим отрывом лидируют сама госпожа Прусакова (40%) и кандидат в президенты от КПРФ на выборах-2018 Павел Грудинин (33%).

Напомним, что сейчас Алтайским краем руководит единоросс Виктор Томенко, победивший на выборах 2018 года с 53,6% голосов. Вторым тогда был либерал-демократ Владимир Семенов (16,2%), а коммунисты участия в гонке не принимали, заявив, что не сумеют преодолеть муниципальный фильтр.

ДЭГ не обязательно играет на руку только партии власти, таким способом можно организовать и протестное голосование, считает завкафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко. «ДЭГ расширяет возможность увеличения явки, прежде всего для того электората, который обычно пассивен в плане посещения избирательных участков,— это молодежь и люди среднего возраста. Электронное голосование для них будет выглядеть привлекательно и доступно. То есть ДЭГ повысит явку тех, кто не является электоратом КПРФ»,— поясняет эксперт.

Валерий Лавский, Новосибирск