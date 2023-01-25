Импорт заграждают пошлинами

Правительство может ввести заградительные пошлины на спортивные товары из недружественных стран. Дополнительные налоги могут коснуться продукции, которую в достаточном объеме производят в России, не исключил директор профильного департамента Минпромторга Дмитрий Колобов. Он добавил, что ведомство вместе с Министерством спорта до конца апреля утвердит «дорожную карту» импортозамещения. Предполагается, что пошлинами будут облагаться только товары, предназначенные для оснащения спорта высших достижений.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В свою очередь замминистра спорта Азат Кадыров заявил, что практически все спортивные федерации сильно зависят от импорта. Причем это касается даже не самых технологичных категорий, отмечает руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Финансового университета Илья Солнцев: «Если сложности есть даже с экипировкой, то это наглядно характеризует степень проблемы. Надо признать, что в России очень хорошая динамика в этом плане, то есть появляются компании и производители оборудования, экипировки, которые даже поставляли продукцию за рубеж.
В Минпромторге допустили введение заградительных пошлин на спортивные товары из недружественных стран
Тем не менее зависимость большая — ликвидировать ее за такой короткий период будет сложно. Во-первых, мы не овладели всеми технологиями, которые есть в мире, особенно если брать какие-то сложные виды спорта. Во-вторых, если говорить о пошиве той же спортивной одежды, это не очень сложно, но вопрос в тканях, которые у нас не все есть, в производствах, которые часто располагаются в том числе в Азии.
Решить эти проблемы запретами, наверное, не получится. Если рассматривать эту историю с точки зрения бизнеса, то люди, работающие в этой сфере, уже поняли, что окно возможностей открылось, дополнительный запрет сработал с другой стороны, то есть компании ушли сами. Есть какие-то узкие сферы, где этого еще не произошло, но стимулирование соответствующего запрета, наверное, просто вызовет дополнительные проблемы в отдельных видах спорта».
В прошлом году, после начала боевых действий на Украине российский рынок покинули главные международные спортивные бренды — Nike, Puma, Reebok и Adidas. Последний был поставщиком формы для сборной РФ по футболу. При этом менее крупные европейские бренды пока продолжают поставлять экипировку для некоторых российских клубов. В Минспорта заявляют, что потенциал для импортозамещения в стране небольшой.
Да и в ряде случаев это невыгодно, поскольку производители не смогут покрыть расходы только за счет внутреннего рынка. Более того, в случае, например, с экипировкой, отечественную продукцию еще нужно сертифицировать под международные стандарты, отмечает исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин, который 25 января был на встрече с представителем Минпромторга:
«За последние года четыре мы проделали очень большую работу. Перед Олимпиадой 2018 года у нас была зависимость, близкая к 100%. Фактически все было импортное — детали, полозья. На сегодняшний момент 95% российское. Но есть экипировка для санного спорта, например, обувь и шлемы. Согласно правилам Международной федерации, они должны быть от определенных производителей, которые являются иностранными. Мы можем изготовить их в России, но выступать на них нельзя.
Мы сами готовы предложить зарубежным коллегам всю экипировку для санного спорта российского производства. С Международной федерацией диалог в любом случае продолжится — она готова рассмотреть варианты. К этому надо подходить очень точечно. Мы шьем комбинезоны для санного спорта в РФ, но 90% этих тканей иностранные. Если кто-то предложит нам материалы, не уступающие по качеству итальянским или швейцарским, то мы готовы производить».
О проблемах с оборудованием заявляли и в Союзе биатлонистов России. Как отмечал президент организации Виктор Майгуров, спортсменам не хватает патронов. По его словам, раньше примерно 80% привозили из-за рубежа. В России же всего один завод, который выпускает подходящие патроны. Он может производить до 1 млн штук в год, а биатлонистам надо 15 млн. При этом на развитие производства у предприятия денег нет, отмечал Майгуров.
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