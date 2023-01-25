Импорт заграждают пошлинами

Правительство может ввести заградительные пошлины на спортивные товары из недружественных стран. Дополнительные налоги могут коснуться продукции, которую в достаточном объеме производят в России, не исключил директор профильного департамента Минпромторга Дмитрий Колобов. Он добавил, что ведомство вместе с Министерством спорта до конца апреля утвердит «дорожную карту» импортозамещения. Предполагается, что пошлинами будут облагаться только товары, предназначенные для оснащения спорта высших достижений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В свою очередь замминистра спорта Азат Кадыров заявил, что практически все спортивные федерации сильно зависят от импорта. Причем это касается даже не самых технологичных категорий, отмечает руководитель департамента менеджмента и маркетинга в спорте Финансового университета Илья Солнцев: «Если сложности есть даже с экипировкой, то это наглядно характеризует степень проблемы. Надо признать, что в России очень хорошая динамика в этом плане, то есть появляются компании и производители оборудования, экипировки, которые даже поставляли продукцию за рубеж.

Тем не менее зависимость большая — ликвидировать ее за такой короткий период будет сложно. Во-первых, мы не овладели всеми технологиями, которые есть в мире, особенно если брать какие-то сложные виды спорта. Во-вторых, если говорить о пошиве той же спортивной одежды, это не очень сложно, но вопрос в тканях, которые у нас не все есть, в производствах, которые часто располагаются в том числе в Азии.

Решить эти проблемы запретами, наверное, не получится. Если рассматривать эту историю с точки зрения бизнеса, то люди, работающие в этой сфере, уже поняли, что окно возможностей открылось, дополнительный запрет сработал с другой стороны, то есть компании ушли сами. Есть какие-то узкие сферы, где этого еще не произошло, но стимулирование соответствующего запрета, наверное, просто вызовет дополнительные проблемы в отдельных видах спорта».

В прошлом году, после начала боевых действий на Украине российский рынок покинули главные международные спортивные бренды — Nike, Puma, Reebok и Adidas. Последний был поставщиком формы для сборной РФ по футболу. При этом менее крупные европейские бренды пока продолжают поставлять экипировку для некоторых российских клубов. В Минспорта заявляют, что потенциал для импортозамещения в стране небольшой.

Да и в ряде случаев это невыгодно, поскольку производители не смогут покрыть расходы только за счет внутреннего рынка. Более того, в случае, например, с экипировкой, отечественную продукцию еще нужно сертифицировать под международные стандарты, отмечает исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин, который 25 января был на встрече с представителем Минпромторга:

«За последние года четыре мы проделали очень большую работу. Перед Олимпиадой 2018 года у нас была зависимость, близкая к 100%. Фактически все было импортное — детали, полозья. На сегодняшний момент 95% российское. Но есть экипировка для санного спорта, например, обувь и шлемы. Согласно правилам Международной федерации, они должны быть от определенных производителей, которые являются иностранными. Мы можем изготовить их в России, но выступать на них нельзя.

Мы сами готовы предложить зарубежным коллегам всю экипировку для санного спорта российского производства. С Международной федерацией диалог в любом случае продолжится — она готова рассмотреть варианты. К этому надо подходить очень точечно. Мы шьем комбинезоны для санного спорта в РФ, но 90% этих тканей иностранные. Если кто-то предложит нам материалы, не уступающие по качеству итальянским или швейцарским, то мы готовы производить».

О проблемах с оборудованием заявляли и в Союзе биатлонистов России. Как отмечал президент организации Виктор Майгуров, спортсменам не хватает патронов. По его словам, раньше примерно 80% привозили из-за рубежа. В России же всего один завод, который выпускает подходящие патроны. Он может производить до 1 млн штук в год, а биатлонистам надо 15 млн. При этом на развитие производства у предприятия денег нет, отмечал Майгуров.

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Владислав Викторов