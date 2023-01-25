В Минпромторге допустили введение заградительных пошлин на спортивные товары из недружественных стран

Российские власти могут ввести заградительные пошлины в отношении спортивных товаров, поставляемых из недружественных стран. Рассмотреть такую меру предложил директор департамента Минпромторга по развитию промышленности и социально значимых товаров Дмитрий Колобов.

«Можно подумать о дополнительных заградительных пошлинах для продукции, поступающей из недружественных стран. Возможно, по продукции, которой мы на достаточном уровне можем обеспечивать на территории России, такие пошлины мы должны продумать»,— сказал господин Колобов во время заседания круглого стола «Проблемы и перспективы развития отечественной спортивной промышленности в современных условиях» (цитата по ТАСС).

После ввода российских войск на Украину ряд западных спортивных брендов, в том числе Nike и Adidas, отказались от сотрудничества с российскими спортсменами и ушли с местного рынка. Большинство элементов спортивной экипировки, в частности для игровых видов спорта, в России не производится и поставляется из-за рубежа.

Андрей Сапожников