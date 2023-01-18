Розничные бренды не доходят до России

Из-за ухудшения инвестиционного климата в России на рынок страны по итогам 2022 года ожидаемо вышло вдвое меньше зарубежных брендов, чем годом ранее. Большинство ритейлеров из Турции, Китая и Индии, заявлявших об открытии своих магазинов в РФ, пока так этого и не сделали из-за сохраняющихся сложностей с логистикой. Сокращение числа сетей снижает обеспеченность товарным разнообразием, отмечают эксперты. Хотя более половины россиян пока этого не заметили: они считают, что в торговых центрах и онлайне до сих пор достаточное количество разнообразных магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2022 году на рынок РФ вышло 9 новых иностранных брендов против 19 марок в 2021 году, подсчитали в Nikoliers. В NF Group говорят об открытии в прошлом году 11 брендов, в CORE.XP — о 10 против 16. Среди новых на рынке сетей — Perspective (ранее был представлен только на маркетплейсах и в мультибрендовой сети), Efor, Ipekyol, Twist и Alex YVN, магазин спортивных товаров Li-Ning, косметические сети L&L Skin и Vilhelm Parfumerie, а также кофейня Coffee Boom, уточнили в Nikoliers.

В то же время в 2022 году российский рынок потерял больше брендов, чем вышло новых игроков. По данным Nikoliers, в 2022 году об окончательном уходе из РФ заявили 23 ритейлера, еще 27 компаний приостановили работу в стране. Около 22 иностранных ритейлеров, владеющих 31 брендом, продали российские подразделения топ-менеджменту либо холдингам из Турции, Китая и Ближнего Востока. Они открыли магазины под новыми вывесками.

Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова объясняет снижение числа новых брендов нежеланием зарубежных ритейлеров инвестировать в российскую экономику из-за высоких рисков. Гендиректор сети «Стокманн» Геннадий Левкин также говорит, что иностранные бренды в целом заняли осторожную позицию: «Дело не только в туманности перспектив экономики страны, но и в сохраняющихся трудностях с логистикой».

Партнер Nikoliers Анна Никандрова поясняет, что выход нового бренда на рынок — трудоемкий процесс, который занимает не менее года. По подсчетам Nikoliers, в 2022 году около 45 марок заявили о намерении выйти на рынок, но большинство из них еще не открыли точки. Превалирующее число ритейлеров, анонсировавших выход на рынок РФ, из Турции (74%). Еще 7% — из Казахстана, 4% — из Китая и Индии, по 2% — из США, Армении, Японии, Белоруссии и Италии.

Владельцы торгцентров уже видят снижение конкуренции из-за сокращения числа зарубежных брендов — это порождает ограниченный выбор товаров в некоторых категориях, например, детские, спортивные товары, бытовая техника и электроника, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По его мнению, укрупнение этих сегментов может привести к снижению качества и росту цен. Но сами потребители пока этого не замечают. Так, 56% россиян, опрошенных Kokoc Group в декабре 2022 года, до сих пор считают, что в торгцентрах и онлайне достаточное количество разнообразных магазинов.

Новые бренды из Китая, Турции, Италии будут продолжать попытки выхода на российский рынок, но не менее половины из них уже имеют в основном неудачный опыт работы в стране, отмечает господин Ванчугов. От того, какие результаты покажут те бренды, которые успели открыться в 2022 году, зависит выход новых марок в наступившем году, добавляет директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Партнер CMWP Ольга Антонова считает, что инвестиционный климат сейчас не предполагает широкой экспансии международных игроков, поэтому ожидать их серьезного выхода на российский рынок вряд ли приходится.

Сокращение брендов заметно влияет на бизнес торгцентров. По подсчетам Focus Technologies, с января по ноябрь 2022 года Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м площадей) в крупнейших торгцентрах (более 80 тыс. кв. м) в Москве и Подмосковье снизился на 25% год к году, а трафик объектов площадью от 40 до 80 тыс. кв. м — на 7%. По словам Ольги Антоновой, в сентябре в торгцентрах Москвы пустовало 11,5% площадей, к концу 2023 года ожидается 18%.

Дарья Андрианова