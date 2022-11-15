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Коммерсантъ FM
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О, спорт, ты КНР

Бренды спортивной одежды и обуви будут китайскими

Приостановка работы и уход с российского рынка известных западных брендов спортивной одежды и обуви вынуждают ритейлеров искать новых поставщиков. Сеть Urban Vibes, которую развивает «Спортмастер», намерена начать поставки в РФ продукции китайских брендов Li-Ning и 361. Компания также рассчитывает стать дистрибутором недорогой американской спортивной обуви Etonic. Эксперты считают, что расширение линейки за счет продукции с демократичной ценой на фоне сокращения покупательской активности вряд ли позволит ритейлерам увеличить доходы.

Фото: Alex Tai / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Фото: Alex Tai / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

О том, что Urban Vibes, которую развивает ритейлер «Спортмастер», планирует стать поставщиком китайских спортивных брендов Li-Ning и 361, рассказали “Ъ” в сети. В ближайшее время Urban Vibes ввезет несколько тестовых партий в основном из повседневных кроссовок. В сети отмечают, что продажи товаров новых китайских брендов предполагается начать весной 2023 года, но из-за возможных сложностей с логистикой поставки могут задержаться. Сегодня бренды Li-Ning и 361 представлены только у неофициальных реселлеров, у которых ассортимент не превышает нескольких позиций, указывают в Urban Vibes.

Мультибрендовая сеть магазинов кроссовок, одежды и аксессуаров Urban Vibes насчитывает 13 магазинов по России. К лету 2023 года компания планирует открыть еще семь новых торговых точек.

Li-Ning весной 2022 года запустил первый монобрендовый магазин в России в торгцентре «Галерея» в Краснодаре. Вторая торговая точка готовится к открытию в московском «Авиапарке».

О расширении ассортимента спортивных товаров за счет азиатских брендов задумываются и маркетплейсы. В декабре Ozon планирует начать прямые поставки от производителей Li-Ning, 361, Erke, X-tep и Camel, сообщили “Ъ” в компании.

В Urban Vibes также говорят, что ведут переговоры с американским спортивным брендом Etonic по прямым поставкам обуви. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что Etonic представлен в среднем ценовом сегменте и стоит дешевле Nike и Adidas. Но пока бренд не очень известен среди российских покупателей, добавляет глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что первичный выход бренда в новую для себя страну через партнера — распространенная схема. Это позволяет владельцу бренда оценить перспективы развития без значительных вложений, создания собственных распределительных центров и выстраивания логистики, поясняет эксперт.

Он привел в пример испанскую сеть Zara, которую первоначально в России развивал по франшизе «Стокманн», а спустя несколько лет владелец бренда Inditex выкупил российский бизнес.

С учетом закрытия крупных сетевых магазинов потребитель стал чаще покупать базовую одежду в мультибрендовых магазинах, а также у байеров и реселлеров, говорит Евгения Хакбердиева. Она отмечает активный рост и у других мультибрендовых сетей магазинов спортивной одежды. SportPoint выкупает товары и занимает магазины уходящих брендов, Street Beat объявил о запуске коллекции спортивных костюмов под одноименным брендом, добавляет госпожа Хакбердиева.

В Wildberries отмечают трехкратный прирост предложения спортивной одежды и обуви российских брендов в октябре 2022 года по сравнению с январем. В Ozon подтверждают тенденцию по наращиванию своего присутствия российских спортивных брендов — например, Zasport, Forward, Demix, Termit.

По словам Марины Малахатько, на российском рынке спортивной одежды и обуви есть место для качественных и недорогих спортивных брендов со средним чеком до 1 тыс. руб. Расширение линейки такой продукции и рост инфляции позволили ритейлерам спортивных товаров за последние полгода нарастить выручку, поясняет она. Однако, предупреждает эксперт, маржинальность сетей будет снижаться из-за стремления покупателей экономить. Этот тренд увеличился в сентябре после объявления частичной мобилизации.

Алина Савицкая

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