«Цапковскому» напомнили о старом

По данным «Ъ», следственные органы предъявили члену банды «Цапки» Вячеславу Цеповязу обвинение в особо крупном вымогательстве и мошенничестве. По версии следствия, в 2008 году лидер банды Сергей Цапок и его сообщники угрозами заставили владельца ООО «АгроЮгИнвест» Николая Гордика передать им агробизнес стоимостью 970 млн руб. В 2010 году, как считает следствие, бандиты обманом лишили Валерия Дорошенко и Сергея Холмового прав на их торговые фирмы «Кубань-Контракт» и «Кубань-99».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Цеповяз

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости Вячеслав Цеповяз

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

Как стало известно «Ъ», следователь первого следственного управления (с дислокацией в Ростове-на-Дону) ГСУ СКР предъявил Вячеславу Цеповязу, ранее осужденному на внушительный срок за преступления в составе банды «Цапки», обвинение в особо крупном вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили участники процесса, в том числе потерпевший Валерий Дорошенко. Уголовное дело по заявлению предпринимателей из Кущевского района было возбуждено в 2018 году, фигурант дела Вячеслав Цеповяз до настоящего времени находился в статусе подозреваемого, а обвинение Сергею Цапку (скончался в 2014 году) и Федору Стрельцову (находится в розыске) не предъявлено.

По версии следствия, для получения легального дохода «цапковские» использовали подконтрольные им предприятия «Артекс Агро» и «Слава Кубани», при этом они активно расширяли бизнес, захватывая имущество других предпринимателей.

Как сообщал «Ъ», учредитель ООО «АгроЮгИнвест» Николай Гордик в 2008 году подписал дарственную на свой агробизнес (4,6 тыс. га сельхозугодий, стоимость около 970 млн руб.) в пользу доверенного лица «Цапков». Предприниматель рассказал «Ъ», что бандиты угрожали убить его самого и его родственников, он воспринял эти угрозы как реальные, поскольку «Цапки» безнаказанно совершали тяжкие преступления на протяжении многих лет.

В 2009 году лидер банды Сергей Цапок сообщил учредителю ООО «Кубань-Контракт» Валерию Дорошенко и учредителю ООО «Кубань-99» Сергею Холмовому о том, что он намерен создать агрохолдинг, а затем построить в Кущевском районе сахарный завод, привлекая кредиты Россельхозбанка. Предприятия «Кубань-Контракт» и «Кубань-99» длительное время занимались поставками ГСМ для сельскохозяйственных предприятий. Сергей Цапок предложил предпринимателям присоединить свой бизнес к подконтрольному ему ООО «Агро-Полтавченское», так как для привлечения кредитов холдинг должен был продемонстрировать реально действующие предприятия с большим оборотом и хорошей репутацией.

Как рассказал «Ъ» Валерий Дорошенко, лидеры банды Цапок и Цеповяз вели с ним переговоры, переходя от обещаний к угрозам и запугиванию.

«Опасаясь конфликта с "Цапками", я был вынужден войти в проект. Но, кроме того, при реорганизации бизнеса я получил 29% долей в "Агро-Полтавченское", что, как мне казалось, давало какие-то гарантии»,— сообщил предприниматель. Такую же сделку совершил и Сергей Холмовой, получивший 12%. Однако в 2010 году доли обоих предпринимателей перешли другому лицу. Валерий Дорошенко утверждает, что он не подписывал документы об уступке прав на свою часть бизнеса, ущерб от незаконной сделки он оценивает в 6,7 млн руб. Сергей Холмовой утверждает, что его ущерб составил 2,7 млн руб.

ООО «Агро-Полтавченское» входило в группу взаимосвязанных заемщиков «Север Кубани» с задолженностью перед Россельхозбанком в сумме 6 млрд руб. Активы «Севера Кубани» в 2014 году перешли под контроль агрокомплекса им. Н. Ткачева.

По словам потерпевших, они не обращались в правоохранительные органы, опасаясь действий возможного сообщника бандитов Федора Стрельцова. Расследование было инициировано только после того, как Федор Стрельцов скрылся в 2018 году.

Адвокат Мурад Мусаев, ранее защищавший супругу Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, назвал уголовное дело заказным. «По нашему убеждению, так называемые потерпевшие в этом и в целом ряде других дел действуют по сценарию, разработанному представителями концерна "Покровский" с целью захвата сельхозпредприятия, принадлежащего Наталье Стришней и ее детям. Что касается Вячеслава Цеповяза, то он отбывает наказание по приговору, он давно исполнил решение суда в части возмещения вреда реальным потерпевшим. Выдумывать новые дела, использовать "кущевский бренд" в меркантильных целях — преступление и против закона, и против морали. Это уголовное дело возбуждено в ту пору, когда концерн "Покровский" считался всесильным, и продолжается, как мы думаем, по инерции, но мы намерены доказать, что заявители вводят следствие в заблуждение»,— заявил адвокат.

Анна Перова, Краснодар