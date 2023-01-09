«Цапковскому» дадут пожаловаться

В Ростове-на-Дону прошло первое слушание уголовного дела против жителя станицы Кущевской Александра Исюка, которого обвиняют в мошенничестве, а также в ложном доносе на членов банды «Цапки» и других людей. Потерпевшими по делу признаны Наталья Стришняя, бывшая жена «цапковского» Вячеслава Цеповяза, а также сам Цеповяз, который отбывает срок, но захотел лично участвовать в процессе. На первом допросе «цапковский» ничего содержательного сообщить не смог, так как в момент конфликта между Александром Исюком и Натальей Стришней он находился в колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Цеповяз, 2018 год

Фото: mzk1.ru Вячеслав Цеповяз, 2018 год

Фото: mzk1.ru

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя из станицы Кущевской Краснодарского края Александра Исюка, который, по данным обвинения, попытался присвоить имущество семьи члена ОПГ «Цапки» Вячеслава Цеповяза, запугивая его бывшую жену Наталью Стришнюю уголовным преследованием. Информация о начале процесса размещена на сайте суда.

По данным одного из участников процесса, озвученным анонимно, Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание за совершение преступлений в составе банды «Цапки», изъявил желание лично участвовать в судебном процессе, где он имеет статус потерпевшего. Осужденного этапировали из колонии в Волгоградской области и поместили в СИЗО Ростова-на-Дону, откуда доставили в суд.

Во время заседания Вячеслав Цеповяз находится не в закрытом помещении, а в зале среди участников процесса, при этом его охраняют трое конвоиров, наручники с «цапковского» не снимают.

Наталья Стришняя, также признанная потерпевшей, на первое слушание не пришла.

Процесс начался с оглашения обвинительного заключения. Из него следует, что в 2019 году Александр Исюк сообщил в правоохранительные органы ложную информацию о том, что лидер кущевской банды Сергей Цапок, члены его группировки Владимир Алексеев (Беспредел) и Вячеслав Цеповяз, а также предприниматель Федор Стрельцов и супруга Вячеслава Цеповяза Наталья якобы отняли у него 70 млн руб. Спустя два года дело о вымогательстве у Александра Исюка было прекращено в связи с отсутствием события преступления, а сам заявитель был арестован по обвинению в мошенничестве и ложном доносе.

Выслушав обвинительное заключение, подсудимый Исюк заявил, что не признает себя виновным, затем суд начал допрос Вячеслава Цеповяза.

Потерпевший пояснил, что он не участвовал в событиях 2019 года, о ситуации ему известно со слов его младшего брата Андрея Цеповяза. После этого судья Светлана Гурская объявила перерыв, на следующем заседании допрос «цапковского» будет продолжен.

Адвокат Георгий Лабадзе, представляющий на процессе потерпевших, не стал комментировать «Ъ» события, переадресовав вопрос к адвокату Мураду Мусаеву. Господин Мусаев на телефонный звонок «Ъ» не ответил.

Примечательно, что посягательство на активы семьи Стришних-Цеповязов фигурирует еще в одном уголовном деле, которое формально не связано с начавшимся в Ростове процессом. Весной 2021 года Следственный комитет России возбудил дело в отношении бенефициаров концерна «Покровский» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова, а также сотрудников концерна и адвокатов, которых заподозрили в вымогательстве имущества у Натальи Стришней. По версии следствия, представители «Покровского» якобы требовали передать им права на предприятие «Слава Кубани», запугивая экс-супругу Вячеслава Цеповяза уголовной ответственностью за вымогательство у Александра Исюка.

Следствие полагает, что злоумышленники привлекли в качестве лжесвидетеля брата Вячеслава Цеповяза Андрея, который подтвердил, что Наталья Стришняя вместе с «цапковскими» якобы участвовала в совершении преступления.

За это, по версии СКР, Андрей Цеповяз получил вознаграждение. Затем мужчина отказался от своих показаний, заявив, что представители «Покровского» якобы запугивали его. В итоге господин Цеповяз-младший был освобожден от ответственности за ложные показания, а бенефициарам и сотрудникам концерна «Покровский» кроме вымогательства вменили статью «Подкуп свидетеля».

Анна Перова, Краснодар