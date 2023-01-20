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Коммерсантъ FM
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МИД Британии заявил о намерении страны возглавить трибунал по Украине

Великобритания присоединилась к группе стран, добивающихся привлечения России к ответственности за конфликт с Украиной с помощью международного трибунала, сообщил МИД страны на сайте правительства. В ведомстве подчеркнули, что Великобритания хочет играть в трибунале ведущую роль.

В МИД Британии сообщили, что в рамках работы по привлечению России к ответственности, партнеры планируют создать «гибридный» трибунал, интегрированный в систему правосудия Украины, но обладающий признаками международного суда.

19 января Европарламент принял необязывающую резолюцию с призывом создать спецтрибунал «по преступлениям агрессии России против Украины». Ранее с инициативой о создании международного трибунала по Украине выступал НАТО. О работе в этом направлении говорили в МИД Франции и Германии.

В Кремле заявили, что любые попытки создания Западом трибунала по Украине не будут легитимными, не будут приняты и будут осуждаться. В ноябре создать трибунал по Украине предложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он рассказал о необходимости «формирования международного трибунала по расследованию преступлений киевского режима на территории Украины по аналогии с Нюрнбергским и Токийским международными трибуналами».

Подробнее об инициативах стран Запада и России о создании трибунала по Украине — в материале «Запад и Россия меряются трибуналами».

Эрдни Кагалтынов

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