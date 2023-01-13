Украина готовит проект резолюции ГА ООН о спецтрибунале против России

Украина вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. Об этом сообщила первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова. Она уточнила, что документа представят позднее в этом году, но точные сроки не назвала.

В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН госпожа Джапарова призвала «создать специальный трибунал в связи с агрессией» России. «Мы призываем страны-члены поддержать резолюцию о создании международного специального механизма, мы называем его между собой спецтрибуналом, которую мы собираемся представить на рассмотрение Генассамблеи позднее в этом году»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, в феврале власти Украины представят в ООН проект резолюции, посвященный мирному плану президента Владимира Зеленского. Этот документ Киев считает своим приоритетом. «Постпред (Украины при ООН.— "Ъ") Сергей Кислица будет теперь работать над модальностями обсуждения. Мы можем созвать чрезвычайную специальную сессию для принятия этой резолюции»,— уточнила Эмине Джапарова в беседе с журналистами.

В октябре 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ террористическим. В документе также был призыв к созданию международного уголовного трибунала по Украине. В декабре Франция сообщила о начале совместной работы с европейскими и украинскими властями по созданию спецтрибунала. В российском МИДе убеждены, что для России не будет последствий от этого трибунала.

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Лаура Кеффер