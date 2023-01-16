МИД ФРГ выступил за спецтрибунал в отношении РФ и за реформирование Римского статута

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала создание специального трибунала за введение Россией войск на Украину. Она также призвала реформировать Римский статут 1998 года, чтобы Международный уголовный суд (МУС), который использует документ в качестве основополагающего, мог вводить ответственность за совершении агрессии одной страны в отношении другой.

«Мы хотим поддержать Украину на уровне международного сообщества в создании специального трибунала по агрессии в Гааге, базирующегося на украинском законодательстве и дополненного международными элементами»,— сказала госпожа Бербок во время выступления в Гаагской академии международного права. Ее слова приводит МИД ФРГ в Twitter.

Россия и Украина подписали Римский статут в 2000 году, но до сих пор его не ратифицировали. Госпожа Бербок считает важным, чтобы Киев утвердил документ.

Министр предполагает, что спецтрибунал по России может дополнить МУС до реформирования Римского статута. По ее задумке, изменение документа приведет к тому, что МУС сможет преследовать агрессию одного государства в отношении другого так же, как геноцид, преступления против человечности или военные преступления.

Еврокомиссия в ноябре предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Министры иностранных дел стран Евросоюза ранее не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу, рассказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кремль заранее считает вероятное создание такого трибунала нелегитимным. МУС уже ведет расследование по преступлениям на Украине.

Леонид Уварчев