Лавров прибыл с визитом в ЮАР

Глава российского МИДа Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. Его самолет приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф в пригороде Претории. Планируется, что в ходе визита министр встретится с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, а также с президентом страны Сирилом Рамафозой.

В августе 2022 года министры иностранных дел России и ЮАР созванивались, тогда темой их беседы была Украина. В сентябре они встретились на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По итогам встречи они подтвердили заинтересованность в углублении политического диалога. Госпожа Пандор, в частности, осуждает рассматриваемый США законопроект, направленный против деятельности России в Африке.

О турне российского министра по Африке летом 2022 года — в публикации «Ъ» «Сергея Лаврова тепло приняли в жару».

Лаура Кеффер