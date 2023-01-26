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Коммерсантъ FM
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«Никому не нужны великие потрясения»

Директор по взаимодействию с госорганами СГК Екатерина Степина о ценах на тепло

В начале января власти Хакасии и региональное управление ФАС обвинили «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК, входит в СУЭК) в необоснованном завышении цен на тепло в Абакане. Город включен в ценовую зону теплоснабжения (механизм альтернативной котельной, гарантирующий инвестору возврат вложений), поэтому там тарифы не регулируются государством по общим правилам. Директор по взаимодействию с госорганами СГК Екатерина Степина рассказала “Ъ”, в чем суть спора, почему в декабре платеж за тепло резко вырос.

— С чем был связан резкий рост объема платежа за тепло в Хакасии?

— В городах нашего присутствия — Абакане и Черногорске — сошлись два фактора. Во-первых, никто не ожидал решения правительства о дополнительной индексации тарифов на тепло в декабре. Во-вторых, декабрь оказался неожиданно очень холодным, из-за чего выросло фактическое потребление тепловой энергии. В декабре 2022 года средняя температура там была минус 20°, а в декабре 2021 года — минус 11°. В Хакасии люди платят по факту потребления по приборам учета, а не равными долями весь год, как, например, в Новосибирске. Хотелось бы обратить внимание всех сторон на более низкий платеж в январе, когда в регионе потеплело.

— Насколько вы увеличили цену за гигакалорию?

— Во всех городах присутствия по методу альтернативной котельной мы увеличили цену в пределах 12%. В Абакане рост составил 11%, до 1,94 тыс. руб. за 1 Гкал, в Черногорске — 12%, до 1,95 тыс. руб. Для сравнения: в Новосибирске увеличили цену на 11,9%, до 1,87 тыс. руб., в Красноярске — на 11%, до 2,25 тыс. руб. При этом цены остаются ниже, чем в Москве (2,9 тыс. руб.) и Петербурге (3,56 тыс. руб.) или Уфе (2,56 тыс. руб.).

— Как вы рассчитывали такой процент повышения цен?

— У всех регулируемых организаций, которые поставляют тепло по регулируемым тарифам и не имеют обязательств по инвестициям, предельный индекс по стране составил 9%. В рамках альткотельной мы имеем обязательства по инвестициям и не привязаны к этому индексу, мы можем увеличивать цену на уровень потребительской инфляции плюс несколько процентных пунктов сверху. Реальная инфляция в 2022 году составила 13,9%, но мы понимаем, что никому не нужны великие потрясения. Мы предложили властям компромисс — в этот раз не привязываться к реальной инфляции, а прибавить нашу инвестиционную надбавку к всероссийскому индексу в 9%.

— Какой рост цены предлагали власти Абакана?

— Коллеги из администрации посчитали, что рост должен составить 8,2%. В Абакане также есть нюанс: первое соглашение по ценовой зоне город заключил сначала с «Енисейской ТГК». Однако в 2020 году мы по просьбе властей Хакасии выделили Абаканскую ТЭЦ в отдельное юрлицо, зарегистрированное в Хакасии, для оплаты налогов в местный бюджет. Мы платим налогов по 700–800 млн руб. в год. Власти настаивают, что теперь должно действовать первое соглашение с «Енисейской ТГК».

— Разве рост цены по альткотельной может быть ниже индексации в целом по стране?

— Будем выяснять в суде. В правилах механизма альткотельной есть недостаточно точные формулировки. Ключевой вопрос — как считать увеличение цены. В методике нигде конкретно не написано, какой брать показатель за основу — прогнозную инфляцию или фактическую инфляцию. Мы ориентируемся на фактическое значение, власти в Хакасии — на прогноз Минэкономики. В 2022 году впервые произошел огромный разрыв между прогнозной (4,3%) и реальной (13,9%) инфляцией. Кроме того, ситуация с индексацией в декабре по всей стране тоже не была предусмотрена соглашениями в альткотельной. Мы понимаем, как считать рост цены с июля, но расчет роста цены в декабре — сложный вопрос. Поэтому мы понимаем обеспокоенность и жителей, и администрации городов, обращения в суд и иные органы для проверки правильности начислений платежей за отопление считаем обычной деловой практикой.

— Управление ФАС по Хакасии возбудило дело в отношении Абаканской ТЭЦ. В чем суть обвинений?

— Нас обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением, которое может проявляться в установлении монопольно высокой цены на тепло. Но мы не можем установить в Абакане монопольно высокую цену, потому что наш тариф в городе увеличился на 11%, хотя предельный рост тарифа в городе составляет 43%. Орган регулирования сам опубликовал официальный документ, в котором максимальный индекс платы граждан за тепло в Абакане на декабрь 2022 года и на весь 2023 год составляет 43%. То есть рост в рамках 43% не нарушает законодательство. Такая цифра в 43% возникла из-за того, что в прошлом году правительство РФ увеличило базовые стоимостные параметры альтернативной котельной (CAPEX и OPEX.— “Ъ”) до уровня 2019 года. В результате выросла база расчета, а значит, увеличилась и возможная расчетная предельная цена тепловой энергии по механизму альткотельной. Причем мы вписываемся даже в индекс платы граждан в среднем по всей Хакасии (11,8%).

— Вы будете обжаловать претензии УФАС?

— Пока нам нечего обжаловать. Решений нет. Но я уверена, что в итоге мы все равно будем дружить, потому что Черногорску и Абакану нужны инвестиции в тепловые сети. Мы имеем длительные партнерские отношения, вложили в эти города в общей сложности более 2 млрд руб. только за последние три года. Мы спасли Черногорск от замерзания: в 2019 году отремонтировали тепловые сети, построили магистральную трубу от Абаканской ТЭЦ. Но между партнерами бывают споры. Иногда спор не получается решить без привлечения третьей стороны.

— Глава Абакана Алексей Лемин говорил, что соглашение по альткотельной может быть разорвано.

— Нам неизвестны законные возможности прекращения альтернативной котельной. Например, в концессии администрация населенного пункта может разорвать соглашение, но администрация обязана компенсировать концессионеру фактически вложенные средства. Правительство и Госдума в 2018 году во время обсуждения запуска механизма альткотельной говорили, что выход из соглашения не может быть предусмотрен. Все разногласия нужно решать дополнительными соглашениями.

— Власти в других городах не планируют жаловаться на тарифы?

— Все смотрят на Абакан. Алтайский край (СГК имеет соглашения по альткотельной в Рубцовске, Барнауле и Бийске.— “Ъ”) рассматривает возможность обратиться в местный регулятор.

— Видите ли вы проблемы с платежами за декабрь на фоне роста цен?

— Нет. Собираемость за прошлый год с учетом декабря не упала. Мы всегда выдерживали уровень платежей в 98% в среднем за год при любых ситуациях. Рост платежа не влияет на собираемость, если люди понимают, за что они платят. В Рубцовске в первый год мы увеличивали цены на 25%, в Барнауле два года повышали на 17%, и люди продолжали платить.

— Почему правительство решило провести дополнительную индексацию именно в декабре?

— Обсуждение уровня повышения тарифов началось еще весной прошлого года. Сначала ОАО РЖД в качестве антикризисной меры стало просить дополнительную индексацию грузовых тарифов (ОАО РЖД заметно проиндексировало грузовые тарифы в 2022 году, на 6,8% и на 11% последовательно, а также отменило понижающие коэффициенты за дальность перевозок угля 0,4.— “Ъ”). Рост стоимости перевозки означает удорожание транспортной составляющей в цене угля в тарифах на тепло, подстегивает инфляцию в целом. В результате в правительство стали обращаться уже энергетики. Ускоренную индексацию можно было бы провести в июле, но правительство долго обсуждало параметры и не успевало просчитать все к лету. Мы уже все были готовы к более высокой индексации в январе. Но в конце ноября вышло постановление правительства о дополнительном повышении.

— Как на вашей экономике отразится отсутствие индексации в 2023 году?

— Мы выполнили весь объем инвестиций в 2022 году, поэтому, конечно, переживаем из-за отсутствия индексации в текущем году. Дело в том, что регулируемым организациям разрешили не выполнять инвестиционные обязательства в прошлом году, но в альтернативной котельной инвестиционные обязательства остаются в силе. Но, с другой стороны, инвестиции дают нам задел на будущее за счет экономии от снижения потерь и повышения энергоэффективности. Нам также помогла программа выделения денежных средств через Фонд развития территорий за счет средств ФНБ: мы получили льготное кредитование на 9 млрд руб. под 3% на 2022–2023 годы. Сейчас планируем участвовать в новой программе модернизации коммунальной инфраструктуры — это безвозмездная и безвозвратная субсидия на общую сумму в 130 млрд руб. Мы рассчитываем на субсидию на 2024 год.

— Есть ли риск, что вы не достигнете своего price-cap по альткотельной через десять лет?

— Риск есть. Срок окупаемости увеличится. У нас, например, были проекты с плановым сроком окупаемости в восемь лет, но теперь понимаем, что срок вырастет до десяти лет. Сейчас пересчитываем параметры.

— Включается ли в вашу цену альткотельной норма доходности по аналогии с договорами поставки мощности (ДПМ) на энергорынке?

— Да. В предельной цене альткотельной предусматривается норма доходности, но нам никто сразу не дает эту цену. Мы постепенно повышаем показатель в течение десяти лет согласно жесткому графику, который имеет несколько ограничений роста. Плюс мы каждый год даем скидку региону: график губернатора позволяет нам увеличивать цену на инфляцию плюс 6%, но мы все равно ужимаемся до 2–3% сверх инфляции.

— Какую теперь ожидаете доходность по своим проектам в альткотельной?

— Пока оцениваем ниже 10%, но ситуация все время меняется. Вообще сейчас главный приоритет — создание условий для инвестирования в тепловые сети. Их нужно элементарно привести в порядок. Только после этого говорить об экономике.

Интервью взяла Полина Смертина

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