УФАС возбудила дело из-за жалоб населения на тарифы Абаканской ТЭЦ

Управление УФАС России по Республике Хакасия возбудило дело в отношении АО «Абаканская ТЭЦ». Поводом стали массовые обращения граждан, а также представителей администраций Абакана и Черногорска на высокую стоимость тепла. «В действиях АО «Абаканская ТЭЦ» усматриваются признаки нарушения подходов к ценообразованию при формировании платы за тепловую энергию с декабря 2022 года», - прокомментировали в ведомстве.

Это может привести к нарушению Закона о защите конкуренции и ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, пояснили в УФАС региона.

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Лолита Белова