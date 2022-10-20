Теплу посчитали потолок

Реформа по либерализации цен на тепло, запущенная в 2018 году, может затормозиться. Регуляторы, по информации “Ъ”, предлагают искусственно ограничить рост цен в регионах, перешедших на рыночную модель регулирования, и индексировать цены максимум на 4% сверх инфляции, чтобы избежать неконтролируемого всплеска тарифов. Изменение правил может затруднить окупаемость части проектов котельных и отпугнуть новых инвесторов, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Правительство может ввести частичное регулирование цен на тепло в регионах, перешедших на рыночную модель тарифообразования («альтернативная котельная»), рассказали “Ъ” источники. Рост цен для инвесторов, уже вложивших деньги в модернизацию инфраструктуры в регионе, предлагается искусственно затормозить: максимальная ежегодная индексация цены может составить 4% сверх прогнозной среднегодовой инфляции (6% в 2023 году, по оценкам Минэкономики). Для новых инвесторов изменений не предусмотрено. Соответствующие поправки подготовило Минэнерго (“Ъ” видел документ).

Переход на «альткотельную» в России все эти годы шел крайне медленно. Пока новая модель применяется только в 32 муниципалитетах с населением 12 млн человек. Инвесторы там реализуют проекты объемом 269 млрд руб.

Правительство запустило реформу теплоснабжения в 2018 году для привлечения денег в отрасль. Инвестор вкладывает деньги в инфраструктуру, а взамен продает тепло не по регулируемому тарифу, а по договорной цене. Постепенно за несколько лет цена повышается до экономически обоснованного потолка (стоимость тепла при строительстве новой котельной). Такое регулирование дает инвестору гарантии возврата вложений. Цены в таких регионах увеличиваются по графику, согласованному с губернатором, а после достижения потолка — по инфляции.

Регуляторы и инвесторы начали обсуждать изменение методики «альткотельной» еще в прошлом году. Основная цель — пересмотр параметров расчета предельной цены «альткотельной» (перечень технологий, цены на топливо, землю и прочее). В частности, базовые стоимостные параметры увеличат до уровня 2019 года (сейчас в базе используется 2015 год), следует из документа.

Однако в 2022 году регуляторы испугались неконтролируемого роста цен на тепло, поскольку расчетная база для индексации увеличится. Хотя параметры роста цены всегда согласовываются с местными властями, которые обычно стараются сдержать тарифы. В результате власти, по сути, внедряют тарифное регулирование в рыночный инструмент инвестирования и меняют правила игры, говорят несколько собеседников “Ъ”, знакомых с ходом обсуждений. В итоге инвесторы будут достигать желаемого потолка цен дольше, чем ожидалось. В Минэнерго и ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Ограничение индексации предельного уровня цены «альткотельной» в действующих зонах уровнем инфляции плюс 4% в год не является проблемой для действующих инвестпроектов Сибирской генерирующей компании (СГК), поскольку в любом случае обеспечивает достаточный рост цен на тепловую энергию с учетом повышенной базы, говорит директор по взаимодействию с госорганами СГК Екатерина Степина. Новые правила также не будут препятствием для новых игроков и проектов, поскольку в любом случае «альткотельная» обеспечивает более прозрачную и прогнозируемую цену для инвестиций по сравнению с тарифным регулированием. В «Т Плюс» “Ъ” не ответили.

Сама возможность пересмотра уровня установленных цен для «альткотельной» является фактором, повышающим неопределенность для бизнеса, считает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. С другой стороны, пересмотр расчетной базы до уровня 2019 года может быть более значимым фактором для инвесторов, которые рассматривают вложения в зоны теплоснабжения. Хотя, скорее всего, для инвесторов, которые рассчитывали выйти к 2023 году на целевое значение тарифа, новый подход станет неприятным сюрпризом. Что касается потребителей, то прирост платежей ожидается в районе 2–3% сверх инфляции, и реакция на это будет зависеть от региона. При этом механизм «альткотельной» предполагает возможность формирования гибкого графика доведения цен до инвестиционного уровня, что может использоваться для нивелирования негативных тарифных последствий, отмечает Сергей Сасим. С учетом этого идея федеральных регуляторов дополнительно ограничить рост цен представляется избыточной, считает эксперт: у губернаторов и так достаточно полномочий для формирования сбалансированной тарифной политики.

Полина Смертина