Нидерландская ASML ждет восстановления рынка микрочипов в 2023 году

Нидерландская компания ASML Holding отчиталась о росте выручки по итогам 2022 года на 13% и заявила, что в 2023 году продажи компании вырастут еще как минимум на 25%. Кроме того, производитель заявил, что ожидает восстановления спроса на микрочипы во второй половине года.

Продажи компании по итогам года достигли €21,1 млрд. И, несмотря на небольшое снижение чистой прибыли — с €5,88 млрд до €5,62 млрд, компания положительно оценивает текущую ситуацию для себя на рынке. ASML является единственным в мире производителем сканеров со сверхжесткой ультрафиолетовой литографией (EUV), которые используются для производства самых передовых микрочипов. Даже в условиях высокой инфляции и падения спроса на электронику компания не в состоянии в одиночку покрыть мировой спрос на передовые микрочипы. Так, по итогам года портфель еще не выполненных заказов компании достиг рекордных €40,4 млрд.

«Если посмотреть на состояние отрасли сегодня, мы не изолированы от... опасений рецессии, или высокой инфляции, или высоких процентных ставок — это очевидно. К тому же мы видим, как все это сказывается на бизнесе наших клиентов»,— заявил в интервью CNBC генеральный директор ASML Питер Веннинк. При этом он отметил, что большинство клиентов компании ожидают восстановления спроса на микрочипы во второй половине 2023 года.

«Если учесть, что среднее время поставки наших инструментов составляет, скажем, полтора-два года, а потом посмотреть на ожидания... относительно короткой рецессии, то (станет понятно.— ''Ъ''), что клиенты, конечно, не отменят свои заказы, потому что, когда спрос восстановится, они могут оказаться в конце очереди»,— заявил господин Веннинк.

Кроме того, глава ASML отметил, что возможный запрет экспорта высокотехнологичного оборудования в Китай никак не отразится на показателях компании. ASML никогда не поставляла в Китай EUV-сканеры, экспорт которых еще в 2019 году запретили США, а теперь могут запретить и Нидерланды. Компания поставляет КНР оборудование для производства микрочипов более старых поколений. На долю Китая в 2022 году пришлось около 15% продаж ASML, и, по словам господина Веннинка, этот показатель в 2023 году останется примерно на том же уровне.

Кирилл Сарханянц