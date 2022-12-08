Нидерланды ограничат экспорт высокотехнологичной продукции в Китай

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на неназванные осведомленные источники, правительство Нидерландов намерено ввести ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в КНР. Соответствующее решение может быть принято уже в следующем месяце.

Таким образом Нидерланды последуют примеру США, которые ранее уже ограничили экспорт в Китай высокотехнологичной продукции, в основном относящейся к производству полупроводников, чипов, сетевых технологий и т. д. Согласно постановлению правительства США, американским компаниям и лицам запрещается продавать полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без получения экспортной лицензии. Любая торговля полупроводниками с китайскими партнерами должна быть одобрена властями США.

Опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что ограничения со стороны Нидерландов могут стать для Китая весьма чувствительными, Нидерланды наряду с Японией и Великобританией являются одной из ведущих стран мира за пределами США по производству оборудования для выпуска чипов. Так, например, голландская компания ASML Holding — один из мировых лидеров на рынке фотолитографических машин, используемых непосредственно в производстве чипов. В настоящий момент ASML Holding является самой дорогой европейской высокотехнологической компанией с рыночной капитализацией €230 млрд.

Евгений Хвостик