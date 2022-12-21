Полиция погрузилась в историю

Полиция Екатеринбурга составила протокол о дискредитации армии в отношении директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, занявшего должность меньше недели назад. Поводом стал его пост в соцсетях. За несколько дней до этого глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием уволить господина Пушкарева за его деятельность в интересах иностранных разведок. По словам начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова, оформление господина Пушкарева на должность директора музея продолжается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Назначение Игоря Пушкарева на пост директора музея вызвало резонанс среди якобы патриотических организаций

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Назначение Игоря Пушкарева на пост директора музея вызвало резонанс среди якобы патриотических организаций

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Утром в среду, 21 декабря, нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева отвезли в отделение полиции на улице Фрунзе, сообщил источник «Ъ-Урал». Там на него составили протокол по ст.20.3.3 КоАП РФ («Дискредитация ВС РФ») за пост в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По словам источника, пост якобы содержал антивоенные высказывания. В УМВД по Екатеринбургу «Ъ-Урал» информацию не стали комментировать. Господин Пушкарев от комментариев воздержался.

Напомним, о том, что бывший журналист Znak.com, историк Игорь Пушкарев утвержден на пост директора Музея истории Екатеринбурга 14 декабря, объявил мэр Алексей Орлов. Ранее эту должность занимал Сергей Каменский, в октябре он покинул пост по своему желанию. В его окружении объяснили, что он уехал из страны вместе с семьей.

Назначение господина Пушкарева вызвало резонанс среди ряда общественных организаций, называющих себя «патриотами». Так, общественное движение «Зов народа» попросило главу СКР Александра Бастрыкина проверить Игоря Пушкарева на обоснованность назначения его директором Музея истории Екатеринбурга при наличии «антироссийских взглядов», а также провести проверку его высказываний в отношении бойцов ЧВК «Вагнер» на наличие дискредитации армии (ст.280.3 УК РФ).

Позже, 19 декабря, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо мэру Алексею Орлову с просьбой уволить господина Пушкарева с новой должности из-за его старых публикаций о ЧВК. По его мнению, информацию Игорь Пушкарев получал от действующих агентов американской и британской разведок, а также от их агентов влияния. Информация при этом целенаправленно вбрасывалась западными спецслужбами и привела к потерям среди личного состава ЧВК и срыву специальных операций, пояснил господин Пригожин.

«Сложно себе представить, как человек, выступающий против своей страны и своего народа, распространяющий недостоверную информацию о событиях, произошедших всего пару лет назад, может управлять учреждением, основной задачей которого является донесение достоверной исторической информации до его посетителей и молодого поколения»,— написал Евгений Пригожин в письме.

По данным Ura.ru, 16 декабря Евгений Пригожин поговорил с Алексеем Орловым и пообещал выслать факты, подкрепленные доказательствами, для освобождения господина Пушкарева от должности. «Журналистским творчеством господина Пушкарева я не интересовался никогда, как журналиста я его не знал. Я его знал как исполняющего обязанности директора музея. Мне его представили на согласование, то есть я его не назначал, а лишь согласовывал его назначение. Если сегодня компетентные структуры на основании обращения Евгения Пригожина подтвердят какие-то факты, будем иметь основания от должности освободить. Если нет — пускай трудится»,— прокомментировал ситуацию агентству господин Орлов.

Как рассказал «Ъ-Урал» начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, на данный момент оформление господина Пушкарева на должность директора музея не приостановлено.

Норма о дискредитации ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ) вступила в силу 4 марта. Максимальный штраф физлицам по ней составляет 50 тыс. руб. Ранее по статье о дискредитации армии на 50 тыс. руб. трижды был оштрафован бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов). В последний раз поводом стала публикация в его Telegram-канале, которая содержала ссылку на пост в Twitter, где упоминалась военная спецоперация на Украине. Также суд Екатеринбурга оштрафовал на 40 тыс. руб. депутата гордумы Алексея Холодарева. Его признали виновным в дискредитации вооруженных сил России из-за поста в соцсетях. Напомним, Алексей Холодарев оспорит в ЕСПЧ свои штрафы за дискредитацию армии.

Диана Сунагатуллина