Microsoft проводит расследование из-за сбоев в Teams и Outlook

Пользователи из Индии, Японии, Австралии, Великобритании и ОАЭ начали жаловаться на сбои в работе сервисов Microsoft, в том числе Teams, XBox Live и Outlook. Компания начала расследование для установления проблем с платформами.

«Мы выявили потенциальную проблему с сетью и проверяем телеметрические данные, чтобы определить шаги по устранению неполадок»,— говорится в сообщении Microsoft, цитируемом Reuters.

Уточняется, что сбой также затронул работу сервисов Exchange Online, SharePoint Online и OneDrive.

Сегодня, 25 января, пользователи из России также сообщали о сбое в работе магазина приложений App Store, однако к 11:20 мск сервис снова стал доступен.

Андрей Сапожников